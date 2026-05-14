PMs doam sangue após comoção com acidente envolvendo aluno que caiu de prédio

Por OLHO DE BOTO, de Macapá (AP)
Cerca de 60 policiais militares do Curso Especial de Formação de Sargentos 2026 participaram de uma grande ação de solidariedade nesta quinta-feira (14), no Instituto de Hematologia e Hemoterapia do Amapá (Hemoap), em Macapá. Os militares se mobilizaram para doar sangue após se sensibilizarem com o grave acidente envolvendo uma criança ocorrido na quarta-feira (13), caso que mobilizou a população e gerou forte comoção entre os policiais.
A iniciativa partiu dos próprios integrantes do curso, que decidiram agir diante da necessidade de reforçar os estoques do hemocentro.
“Nos solidarizamos com a situação e decidimos que o Curso Especial de Formação de Sargentos 2026 faria o seu papel institucional. Nosso trabalho na Polícia Militar não é só servir e proteger, é também atuar de forma solidária sempre que precisa”, afirmou o aluno sargento Augusto Antunes.
O menino de 13 anos, do 8º ano do Inter Genius, caiu de um dos andares do colégio no centro de Macapá e foi levado em estado grave para o Hospital de Emergência de Macapá, de onde foi transferido para a UTI do Hospital da Criança. Nem o hospital e nem a família divulgaram informações sobre o estado de saúde do aluno.
Segundo ele, a campanha também evidencia o compromisso social da corporação.
“Nosso lema é fazer o bem, proteger toda a sociedade, indistintamente de quem seja. Pode ser um cidadão de bem ou alguém que tenha cometido um crime, mas ele continua sendo cidadão e tendo seus direitos”, ressaltou.
O diretor do Hemoap, Eldren Lage, agradeceu a mobilização e destacou a importância da parceria para manter os estoques abastecidos.
“O Hemoap, a população do estado do Amapá e o Sistema Único de Saúde sempre contaram com a Polícia Militar. É uma alegria saber que temos esse braço amigo auxiliando nesses momentos difíceis”, declarou.
Lage reforçou ainda que o hemocentro segue aberto à população interessada em doar.
“O Hemoap funciona de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 12h30, recebendo pessoas a partir de 16 anos, autorizadas pelos pais, e maiores de 18 anos em boas condições de saúde. O importante é querer fazer o bem, assim como a Polícia Militar está fazendo hoje”, concluiu.