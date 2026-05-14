PMs doam sangue após comoção com acidente envolvendo aluno que caiu de prédio

Grupo de 60 alunos do curso de sargentos reforçou estoques do Hemoap em ação solidária

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Por OLHO DE BOTO, de Macapá (AP)

Cerca de 60 policiais militares do Curso Especial de Formação de Sargentos 2026 participaram de uma grande ação de solidariedade nesta quinta-feira (14), no Instituto de Hematologia e Hemoterapia do Amapá (Hemoap), em Macapá. Os militares se mobilizaram para doar sangue após se sensibilizarem com o grave acidente envolvendo uma criança ocorrido na quarta-feira (13), caso que mobilizou a população e gerou forte comoção entre os policiais.

A iniciativa partiu dos próprios integrantes do curso, que decidiram agir diante da necessidade de reforçar os estoques do hemocentro.

“Nos solidarizamos com a situação e decidimos que o Curso Especial de Formação de Sargentos 2026 faria o seu papel institucional. Nosso trabalho na Polícia Militar não é só servir e proteger, é também atuar de forma solidária sempre que precisa”, afirmou o aluno sargento Augusto Antunes.

O menino de 13 anos, do 8º ano do Inter Genius, caiu de um dos andares do colégio no centro de Macapá e foi levado em estado grave para o Hospital de Emergência de Macapá, de onde foi transferido para a UTI do Hospital da Criança. Nem o hospital e nem a família divulgaram informações sobre o estado de saúde do aluno.

Segundo ele, a campanha também evidencia o compromisso social da corporação.

“Nosso lema é fazer o bem, proteger toda a sociedade, indistintamente de quem seja. Pode ser um cidadão de bem ou alguém que tenha cometido um crime, mas ele continua sendo cidadão e tendo seus direitos”, ressaltou.

O diretor do Hemoap, Eldren Lage, agradeceu a mobilização e destacou a importância da parceria para manter os estoques abastecidos.

“O Hemoap, a população do estado do Amapá e o Sistema Único de Saúde sempre contaram com a Polícia Militar. É uma alegria saber que temos esse braço amigo auxiliando nesses momentos difíceis”, declarou.

Lage reforçou ainda que o hemocentro segue aberto à população interessada em doar.

“O Hemoap funciona de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 12h30, recebendo pessoas a partir de 16 anos, autorizadas pelos pais, e maiores de 18 anos em boas condições de saúde. O importante é querer fazer o bem, assim como a Polícia Militar está fazendo hoje”, concluiu.