BAILIQUE, COMUNIDADE DE MACAPÁ

Polícia desarticula esquema de desvio de combustível da Equatorial

5, maio, 2026
Trabalhadores a serviço da concessionária são investigados por furto que afetava fornecimento de energia na região
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Por OLHO DE BOTO, de Macapá (AP)

Um esquema de desvio de combustível da CEA Equatorial foi desarticulado nesta terça-feira (5), na comunidade do Bailique, no Amapá. A ação foi conduzida pela 3ª Delegacia de Polícia (3ª DP) e contou com o apoio da 152ª Jornada Itinerante do Tribunal de Justiça do Amapá.

Após autorização judicial expedida durante o evento, a Polícia Civil do Amapá, com apoio do Batalhão Ambiental da Polícia Militar, cumpriu mandados de busca e apreensão relacionados ao furto do insumo destinado ao abastecimento de energia elétrica na região.

Durante as diligências em residências de quatro investigados — entre eles três funcionários da própria concessionária — foram apreendidos aparelhos celulares, duas armas longas e munições de diversos calibres.

De acordo com o delegado Mauro Ramos, o funcionário autorizado pela CEA para armazenar o combustível seria o responsável pelo desvio, impactando diretamente o fornecimento de energia aos moradores do Bailique. 

O combustível encontrado sob responsabilidade do funcionário apontado como autor do desvio foi apreendido e devolvido à equipe da CEA Equatorial, que acompanhou o desfecho da operação. A empresa não divulgou o quantitativo desviado, mas no local havia cerca de 20 mil litros, segundo estimativa de fonte consultada pelo Portal SN.

Cada recipiente possui mais de 1,2 mil litros

Celulares e armas apreendidos com os funcionários investigados

Os envolvidos foram presos e liberados após pagamento de fiança e responderão pelos crimes de furto qualificado pelo abuso de confiança e associação criminosa.

As investigações continuam com o objetivo de identificar os receptadores do material furtado e desarticular toda a cadeia criminosa. O caso é tratado como prioridade, devido à importância do fornecimento de energia para a população da região.

Seles Nafes
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