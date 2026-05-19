Por abusar de criança autista, policial penal é condenado a mais de 13 anos

Michael Ferreira Pinheiro, de 47 anos, cometeu o crime em junho de 2024

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Por OLHO DE BOTO, de Macapá (AP)

Um policial penal do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen) foi preso nesta segunda-feira (18), no bairro Açaí, zona norte de Macapá, após determinação do Tribunal de Justiça do Amapá.

Michael Ferreira Pinheiro, de 47 anos, também conhecido como Maico, foi condenado a 13 anos e 3 meses de reclusão em regime fechado por estupro de vulnerável. A vítima, parente por afinidade do acusado, é autista e tinha 5 anos em junho de 2024, ano em que o crime ocorreu.

O mandado de prisão definitiva válido até 2041 foi cumprido em uma ação conjunta entre a 8ª Delegacia de Polícia da Capital e a Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM).

Segundo o delegado Dante Ferreira, o condenado se aproveitou de um momento em que estava sozinho com a vítima para cometer atos libidinosos dentro de uma residência na capital.

Após a prisão, o policial foi encaminhado para o cumprimento imediato da pena e permanece à disposição da Justiça.