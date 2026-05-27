Prefeito é cassado e Calçoene caminha para nova eleição

Macapá (AP) – A exemplo do que ocorreu em Oiapoque, a vizinha Calçoene (450 km de Macapá) caminha para ter novas eleições para prefeito. Por maioria de votos, o Tribunal Regional Eleitoral do Amapá cassou os mandatos do prefeito Toinho Garimpeiro (PSD) e do vice dele Gibson Costa dos Santos por abuso de poder político e econômico nas eleições de 2024. A decisão atendeu recurso do Ministério Público Eleitoral, mas ainda cabe recurso ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Com a cassação, os votos da chapa serão anulados e o município deverá passar por novas eleições majoritárias. Os dois também foram declarados inelegíveis por oito anos. Segundo o MP Eleitoral, a prefeitura distribuiu cerca de 2,4 mil cestas básicas em período próximo à eleição sem critérios técnicos, controle administrativo ou comprovação da vulnerabilidade das famílias beneficiadas.

As investigações apontam que as entregas se intensificaram durante a campanha eleitoral. Três dias antes da votação, um carregamento com 194 cestas prontas para entrega foi interceptado pelas autoridades.

Para o Ministério Público, houve uso da estrutura da prefeitura para favorecer politicamente a chapa reeleita e desequilibrar a disputa eleitoral.