Prefeito interino encontra bairro da zona oeste em situação de abandono extremo

Bairro da zona oeste recebeu mutirão de serviços após prefeito percorrer ruas marcadas por lama, poeira e falta de infraestrutura

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Macapá (AP) – O prefeito internino de Macapá, Pedro Dalua (União), encontrou situação de precariedade extrema no bairro Marabaixo 4, na zona oeste de Macapá. Nesta terça-feira (19), uma grande força-tarefa de serviços públicos iniciou um mutirão de várias secretarias municipais para atender moradores com ações de saúde, assistência social, limpeza urbana, manutenção de vias e tapa-buracos.

Durante a visita ao bairro, o prefeito percorreu ruas sem pavimentação e com muita lama, conversou com moradores e acompanhou de perto os problemas enfrentados diariamente pela comunidade, que há anos convive com lama no período chuvoso e poeira intensa durante o verão.

“É preciso agir com urgência para pôr fim ao sofrimento vivido por essa comunidade, que há anos enfrenta o abandono. Por isso, será realizado um estudo técnico para definir as medidas necessárias e garantir que os serviços sejam executados da forma correta. Com a chegada do verão, teremos condições de intensificar os trabalhos, com mais qualidade e segurança, evitando desperdício de recursos públicos”, ressaltou o gestor.

Além dos atendimentos imediatos, a prefeitura iniciou levantamentos técnicos para futuras obras de infraestrutura nas vias do bairro. A secretária municipal de Comunicação, Joyce Freitas, afirmou que as ações buscam aproximar a gestão das comunidades mais afetadas pela ausência de serviços públicos.

“Os mutirões representam a presença da Prefeitura junto da população. O prefeito Pedro DaLua faz questão de estar nas comunidades, ouvindo as demandas da população e levando serviços essenciais, como saúde, zeladoria urbana e assistência social”, afirmou.

Segundo o secretário municipal de Obras, Leonardo Craveiro, parte das ruas deverá receber pavimentação em bloquetes através de parceria com a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf).

“Algumas ruas precisarão de drenagem profunda antes da pavimentação. Em outras, faremos drenagem superficial e terraplanagem para melhorar as condições das vias do bairro, para garantirmos a trafegabilidade e o direito do cidadão de poder ter uma via adequada para acessar os serviços essenciais como saúde, segurança, dentre outros”, explicou.