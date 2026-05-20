MARABAIXO 4

Prefeito interino encontra bairro da zona oeste em situação de abandono extremo

20, maio, 2026
Bairro da zona oeste recebeu mutirão de serviços após prefeito percorrer ruas marcadas por lama, poeira e falta de infraestrutura
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Macapá (AP) – O prefeito internino de Macapá, Pedro Dalua (União), encontrou situação de precariedade extrema no bairro Marabaixo 4, na zona oeste de Macapá. Nesta terça-feira (19), uma grande força-tarefa de serviços públicos iniciou um mutirão de várias secretarias municipais para atender moradores com ações de saúde, assistência social, limpeza urbana, manutenção de vias e tapa-buracos.

Durante a visita ao bairro, o prefeito percorreu ruas sem pavimentação e com muita lama, conversou com moradores e acompanhou de perto os problemas enfrentados diariamente pela comunidade, que há anos convive com lama no período chuvoso e poeira intensa durante o verão.

“É preciso agir com urgência para pôr fim ao sofrimento vivido por essa comunidade, que há anos enfrenta o abandono. Por isso, será realizado um estudo técnico para definir as medidas necessárias e garantir que os serviços sejam executados da forma correta. Com a chegada do verão, teremos condições de intensificar os trabalhos, com mais qualidade e segurança, evitando desperdício de recursos públicos”, ressaltou o gestor.

Rua instransitáveis receberão manutenção agora nas chuvas e pavimentação no verão. Fotos: Lívia Nascimento/PMM

Equipes caminharam pelas principais ruas do bairro

Além dos atendimentos imediatos, a prefeitura iniciou levantamentos técnicos para futuras obras de infraestrutura nas vias do bairro. A secretária municipal de Comunicação, Joyce Freitas, afirmou que as ações buscam aproximar a gestão das comunidades mais afetadas pela ausência de serviços públicos.

“Os mutirões representam a presença da Prefeitura junto da população. O prefeito Pedro DaLua faz questão de estar nas comunidades, ouvindo as demandas da população e levando serviços essenciais, como saúde, zeladoria urbana e assistência social”, afirmou.

Segundo o secretário municipal de Obras, Leonardo Craveiro, parte das ruas deverá receber pavimentação em bloquetes através de parceria com a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf).

“Algumas ruas precisarão de drenagem profunda antes da pavimentação. Em outras, faremos drenagem superficial e terraplanagem para melhorar as condições das vias do bairro, para garantirmos a trafegabilidade e o direito do cidadão de poder ter uma via adequada para acessar os serviços essenciais como saúde, segurança, dentre outros”, explicou.

Seles Nafes
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