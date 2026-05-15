PERPÉTUO SOCORRO

Presa por tráfico, mulher diz ser obrigada pelo marido a vender drogas

15, maio, 2026
Durante a ação, policiais apreenderam cocaína, balança de precisão, dinheiro e anotações ligadas ao tráfico
Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO, de Macapá (AP)

A Polícia Militar desativou um ponto de tráfico de drogas e prendeu uma mulher em flagrante no bairro Perpétuo Socorro, na zona leste de Macapá. A ação foi realizada por militares do 2º Batalhão após informações repassadas pela Coordenadoria de Inteligência e Operações (CIOP).

A equipe comandada pelo sargento Zeeyden intensificou o patrulhamento na área indicada pelo serviço de inteligência e abordou um homem com características semelhantes às informadas. Durante a abordagem, ele relatou aos policiais que já havia consumido toda a droga adquirida, mas indicou o endereço onde funcionaria a suposta “boca de fumo”.

Mulher presa no Perpétuo Socorro colaborou com a abordagem e foi levada ao Ciosp do Pacoval após o flagrante. Fotos: Olho de Boto/SelesNafes.com

Segundo a PM, o imóvel já era monitorado pela inteligência devido a denúncias frequentes relacionadas ao tráfico de entorpecentes. Diante da fundada suspeita, os militares solicitaram autorização via CIODES e ao oficial de área do 2º BPM para averiguação no endereço localizado na esquina da Rua Quintino Justo de Almeida com a Passagem Santo Agostinho.

Ao chegarem ao local, os policiais constataram que o portão da residência estava aberto. A equipe anunciou a presença policial por diversas vezes, mas não houve resposta. Considerando a situação de flagrante e a suspeita de crime permanente de tráfico de drogas, os militares entraram no imóvel.

Polícia apreendeu porções de cocaína, balança de precisão, dinheiro, celulares e caderno com anotações do tráfico.

Dentro de um dos quartos, os policiais encontraram uma mulher identificada como Thamily. Em sua posse foram apreendidos uma balança de precisão, um caderno com anotações relacionadas ao tráfico, R$ 393 em dinheiro, dois relógios, cartões bancários, um celular Motorola, um iPhone 12 Pro Max e diversas porções de cocaína.

Ainda conforme a Polícia Militar, a suspeita afirmou que realizava a comercialização das drogas por necessidade financeira e disse que o companheiro seria o responsável pelo entorpecente, obrigando-a a fazer as vendas.

Diante do flagrante, ocorrido no início da noite de quarta-feira (13), Thamily recebeu voz de prisão e foi encaminhada ao Ciosp do Pacoval junto com todo o material apreendido. Segundo a PM, não houve necessidade do uso de algemas, já que a suspeita colaborou durante toda a ocorrência.

Seles Nafes
Compartilhamentos
Tags :
Insira suas palavras de pesquisa e pressione Enter.

Todos os direitos reservados. Desenvolvido por André Melo

error: Conteúdo Protegido!!