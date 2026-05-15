Presa por tráfico, mulher diz ser obrigada pelo marido a vender drogas

Durante a ação, policiais apreenderam cocaína, balança de precisão, dinheiro e anotações ligadas ao tráfico

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO, de Macapá (AP)

A Polícia Militar desativou um ponto de tráfico de drogas e prendeu uma mulher em flagrante no bairro Perpétuo Socorro, na zona leste de Macapá. A ação foi realizada por militares do 2º Batalhão após informações repassadas pela Coordenadoria de Inteligência e Operações (CIOP).

A equipe comandada pelo sargento Zeeyden intensificou o patrulhamento na área indicada pelo serviço de inteligência e abordou um homem com características semelhantes às informadas. Durante a abordagem, ele relatou aos policiais que já havia consumido toda a droga adquirida, mas indicou o endereço onde funcionaria a suposta “boca de fumo”.

Segundo a PM, o imóvel já era monitorado pela inteligência devido a denúncias frequentes relacionadas ao tráfico de entorpecentes. Diante da fundada suspeita, os militares solicitaram autorização via CIODES e ao oficial de área do 2º BPM para averiguação no endereço localizado na esquina da Rua Quintino Justo de Almeida com a Passagem Santo Agostinho.

Ao chegarem ao local, os policiais constataram que o portão da residência estava aberto. A equipe anunciou a presença policial por diversas vezes, mas não houve resposta. Considerando a situação de flagrante e a suspeita de crime permanente de tráfico de drogas, os militares entraram no imóvel.

Dentro de um dos quartos, os policiais encontraram uma mulher identificada como Thamily. Em sua posse foram apreendidos uma balança de precisão, um caderno com anotações relacionadas ao tráfico, R$ 393 em dinheiro, dois relógios, cartões bancários, um celular Motorola, um iPhone 12 Pro Max e diversas porções de cocaína.

Ainda conforme a Polícia Militar, a suspeita afirmou que realizava a comercialização das drogas por necessidade financeira e disse que o companheiro seria o responsável pelo entorpecente, obrigando-a a fazer as vendas.

Diante do flagrante, ocorrido no início da noite de quarta-feira (13), Thamily recebeu voz de prisão e foi encaminhada ao Ciosp do Pacoval junto com todo o material apreendido. Segundo a PM, não houve necessidade do uso de algemas, já que a suspeita colaborou durante toda a ocorrência.