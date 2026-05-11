VIOLÊNCIA EM MACAPÁ

Preso segundo assaltante de roubo a mercearia no Novo Buritizal

11, maio, 2026
Suspeito de 21 anos foi localizado pela Polícia Civil no bairro Congós após investigação da DECCP
Por OLHO DE BOTO, de Macapá (AP)

A Polícia Civil do Amapá colocou atrás das grades o segundo assaltante envolvido em um roubo a um comércio no bairro Novo Buritizal, em Macapá. O suspeito, de 21 anos, foi capturado na tarde de sexta-feira (8), no bairro Congós, na zona sul da capital. O assalto ocorreu em outubro de 2025 e foi registrado pelas câmeras de segurança da mercearia atacada pelos criminosos. Nas imagens, “Luan”, como é conhecido o investigado, aparece usando camisa laranja, armado e acompanhado de um comparsa durante a ação criminosa.

Segundo as investigações conduzidas pela Delegacia Especializada em Crimes Contra o Patrimônio (DECCP), os dois suspeitos — já conhecidos da polícia pela prática de roubos — invadiram o estabelecimento, renderam as vítimas e fugiram levando o dinheiro do caixa.

O delegado Bruno Braz afirmou que o trabalho investigativo permitiu identificar rapidamente os envolvidos no crime.

“O comparsa foi preso pouco tempo depois e agora prendemos este”, declarou o delegado.

Após passar por audiência de custódia, “Luan” foi encaminhado ao sistema penitenciário, onde permanecerá à disposição da Justiça.

Seles Nafes
