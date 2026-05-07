COM ARSENAL E MÁSCARAS DE PALHAÇO

‘Primeira Dama’, ‘JF’ e ‘Mata Rindo’ morrem em confronto com o Bope

7, maio, 2026
Fotos: Rodrigo Índio/Portal SN
Suspeitos apontados como integrantes de facção morreram após troca de tiros com policiais da ROTAM em base usada para planejar ataques em Santana
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Por RODRIGO ÍNDIO, de Santana (AP)

Uma intervenção policial da Companhia de ROTAM (Bope) resultou na morte de dois homens e uma mulher na tarde desta quinta-feira (7), no município de Santana, a 17 km de Macapá. O confronto ocorreu em uma residência localizada na Rua Presidente Floriano Peixoto, no bairro Fonte Nova, que funcionava como base para uma organização criminosa. De acordo com o relatório oficial, o setor de inteligência da Polícia Militar identificou que o imóvel era utilizado por criminosos que articulavam uma série de ataques violentos na cidade. Ao chegarem ao local para averiguar a denúncia, os policiais foram recebidos a tiros. No revide, os três ocupantes da casa foram atingidos. O socorro médico foi acionado, mas as equipes de saúde apenas constataram os óbitos no local.

Entre os mortos, foram identificadas figuras com funções estratégicas dentro da estrutura do grupo. A mulher, conhecida pelo vulgo de “Primeira Dama”, é apontada como uma liderança influente na organização. Ao seu lado estavam Jefferson, conhecido como “JF”, e o indivíduo de alcunha “Mata Rindo”. O trio era monitorado pela polícia por suposto envolvimento em planos de execuções e atentados na região.

Bope informou que o trio estava sendo monitorado por atuação em execuções. Fotos: Rodrigo Índio/Portal SN

A operação desarticulou o que a polícia chamou de “célula logística”. No interior do imóvel, foi encontrado um armamento pesado, reforçando o planejamento de crimes de grande impacto:

  • 01 fuzil calibre 7,62
  • 02 pistolas
  • 01 revólver calibre .38
  • Munições de diversos calibres
  • Máscaras de palhaço e coturnos militares

Confronto ocorreu em residência no bairro Fonte Nova

Além das armas, as emblemáticas máscaras de palhaço

“A ação foi estratégica para impedir um possível banho de sangue na região, visto o poder de fogo e os equipamentos encontrados com os suspeitos”, informou a corporação.

Os corpos foram removidos pela Polícia Científica para os exames de praxe. O caso foi registrado na delegacia de Santana para a continuidade das investigações e identificação formal de todos os envolvidos pela Polícia Civil.

Seles Nafes
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