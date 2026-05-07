‘Primeira Dama’, ‘JF’ e ‘Mata Rindo’ morrem em confronto com o Bope

Por RODRIGO ÍNDIO, de Santana (AP)

Uma intervenção policial da Companhia de ROTAM (Bope) resultou na morte de dois homens e uma mulher na tarde desta quinta-feira (7), no município de Santana, a 17 km de Macapá. O confronto ocorreu em uma residência localizada na Rua Presidente Floriano Peixoto, no bairro Fonte Nova, que funcionava como base para uma organização criminosa. De acordo com o relatório oficial, o setor de inteligência da Polícia Militar identificou que o imóvel era utilizado por criminosos que articulavam uma série de ataques violentos na cidade. Ao chegarem ao local para averiguar a denúncia, os policiais foram recebidos a tiros. No revide, os três ocupantes da casa foram atingidos. O socorro médico foi acionado, mas as equipes de saúde apenas constataram os óbitos no local.

Entre os mortos, foram identificadas figuras com funções estratégicas dentro da estrutura do grupo. A mulher, conhecida pelo vulgo de “Primeira Dama”, é apontada como uma liderança influente na organização. Ao seu lado estavam Jefferson, conhecido como “JF”, e o indivíduo de alcunha “Mata Rindo”. O trio era monitorado pela polícia por suposto envolvimento em planos de execuções e atentados na região.

A operação desarticulou o que a polícia chamou de “célula logística”. No interior do imóvel, foi encontrado um armamento pesado, reforçando o planejamento de crimes de grande impacto:

01 fuzil calibre 7,62

02 pistolas

01 revólver calibre .38

Munições de diversos calibres

Máscaras de palhaço e coturnos militares

“A ação foi estratégica para impedir um possível banho de sangue na região, visto o poder de fogo e os equipamentos encontrados com os suspeitos”, informou a corporação.

Os corpos foram removidos pela Polícia Científica para os exames de praxe. O caso foi registrado na delegacia de Santana para a continuidade das investigações e identificação formal de todos os envolvidos pela Polícia Civil.