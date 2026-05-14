Programa abre vagas para formação gratuita de eletricistas no Amapá

Turmas serão realizadas em Santana e Tartarugalzinho, com ajuda de custo mensal aos participantes

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De Macapá (AP)

O Amapá está entre os estados contemplados pelo programa Escola de Eletricistas 2026, lançado pelo Grupo Equatorial nesta quarta-feira (13). A iniciativa oferece formação gratuita para quem deseja atuar no setor de distribuição de energia elétrica e terá turmas nos municípios de Santana e Tartarugalzinho.

Ao todo, serão disponibilizadas 300 vagas em cinco estados brasileiros, por meio de uma parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai). As inscrições seguem abertas até o dia 26 de maio e devem ser feitas exclusivamente pela internet.

No Amapá, o programa busca ampliar a formação de mão de obra especializada em um setor que vem demandando cada vez mais profissionais qualificados. O curso é voltado para maiores de 18 anos, com ensino médio completo, Carteira Nacional de Habilitação (CNH) categoria B ou superior e disponibilidade de 40 horas semanais para as aulas.

A capacitação terá duração aproximada de quatro meses e inclui ajuda de custo mensal aos participantes. Durante o período, os alunos recebem formação técnica voltada à atuação em redes de distribuição de energia, com foco em segurança, eficiência e qualificação profissional.

Segundo o Grupo Equatorial, mais de 1,9 mil profissionais já foram formados pelo programa desde 2022, com índice médio de empregabilidade de cerca de 60%. A empresa também afirma que a iniciativa vem ampliando a participação feminina em uma área historicamente dominada por homens.

Mais informações em: https://escoladeeletricistaseqtl.com.br/