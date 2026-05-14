Recrutadora de adolescentes para assaltos violentos é presa em Santana

Suspeita de 21 anos é apontada pela polícia como responsável por coordenar roubos com uso de armas, ameaças e transferências forçadas via Pix

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Por ANDERSON MELO, de Macapá (AP)

Uma investigação conduzida pela Polícia Civil do Amapá resultou, nesta quarta-feira, 13, na prisão preventiva de uma mulher de 21 anos suspeita de comandar um grupo envolvido em roubos violentos no município de Santana. A captura foi realizada na área portuária da cidade por equipes da Delegacia da Infância e Juventude de Santana.

De acordo com a apuração policial, a investigada teria papel central na organização criminosa, responsável por aliciar adolescentes para executar os assaltos. Os crimes eram marcados pelo uso de armas de fogo, facas e pela violência empregada contra as vítimas.

Em um dos casos investigados, os criminosos mantiveram vítimas sob ameaça enquanto exigiam transferências bancárias via Pix. Além do dinheiro transferido, celulares e outros pertences também foram levados durante a ação.

Mesmo negando participação nos crimes, a suspeita foi identificada a partir de uma série de provas reunidas ao longo da investigação. Entre os elementos apontados pela polícia estão registros de movimentações financeiras compatíveis com os valores roubados, reconhecimentos feitos pelas vítimas e relatos de adolescentes apreendidos, que indicaram a mulher como responsável pela coordenação das ações criminosas.

Parte do dinheiro levado durante os assaltos e aparelhos celulares foram recuperados pelos investigadores. Os cinco adolescentes envolvidos no esquema já cumprem medidas socioeducativas de internação provisória por determinação da Justiça.

A mulher presa será apresentada em audiência de custódia e permanecerá à disposição do Poder Judiciário. Segundo a Polícia Civil, a operação faz parte das ações voltadas ao enfrentamento da criminalidade patrimonial e ao combate do uso de menores por organizações criminosas em Santana.