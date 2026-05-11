Religião, política e omissão

2 Crônicas 23

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Religião e política não deveriam se misturar. Ao mesmo tempo que a igreja não deve fazer campanhas eleitorais, os fieis também não podem se eximir de fazer a melhor escolha na hora de votar. Afinal, a pessoa escolhida governará a todos. Em 2 Crônicas 23, depois do assassinato dos herdeiros do trono por uma rainha de Israel, encontramos um sobrevivente fazendo alianças políticas para ser o legítimo governante. Não houve omissão. Veja a análise e tenha uma ótima semana com nosso Deus e salvador Jesus!