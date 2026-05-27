Sebrae reúne 116 produtores de oito municípios na Feira do Campo em Macapá

Macapá – A 11ª edição da Feira do Campo será realizada nos dias 29 e 30 de maio, no estacionamento do Sebrae Amapá, reunindo 116 empreendedores rurais, agroindústrias e parceiros institucionais em um espaço voltado à valorização da produção local, agricultura familiar, gastronomia e inovação no campo.

O evento contará com representantes de municípios como Macapá, Santana, Porto Grande, Mazagão e Laranjal do Jari, fortalecendo a visibilidade da produção rural amapaense e ampliando oportunidades de negócios para pequenos produtores e agroindústrias.

Segundo o gerente de Agronegócio e Indústrifeira sebraefeira sebraefeira sebraea do Sebrae no Amapá, Bruno Castro, a programação busca integrar capacitação, inovação e valorização cultural.

“Nesta edição, destacamos não apenas a diversidade dos produtos — que vão dos orgânicos e agroecológicos à produção animal, passando pela gastronomia regional e o setor de madeira e móveis —, mas o avanço em inovação e tecnologia no meio rural. Muitos produtores participantes já incorporaram soluções que elevam a qualidade, produtividade e competitividade dos seus negócios, e isso é fundamental para o desenvolvimento sustentável do setor”, disse o gerente, Bruno Castro.

Entre os destaques da programação estão oficinas gastronômicas da Cozinha Show Rural, concurso do Melhor Mel do Amapá, oficinas técnicas, exposição de madeira e móveis e comercialização de produtos como hortaliças, pescados, açaí, polpas, castanhas, queijos, doces e alimentos agroecológicos.

A feira também dará destaque a produtores e agroindústrias que passaram a utilizar soluções tecnológicas e processos inovadores com apoio do Sebrae, buscando aumentar produtividade, competitividade e sustentabilidade nas cadeias produtivas do estado.

Com entrada gratuita, a programação ocorre no dia 29, das 8h às 18h, e no dia 30, das 8h às 13h, consolidando a Feira do Campo como um dos principais eventos voltados ao fortalecimento do setor rural no Amapá.