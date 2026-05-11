Jovem sem uma das pernas tenta escapar de atiradores, mas é executado na rua

Vítimas empinavam pipas na rua quando foram surpreendidas por criminosos em plena luz do dia

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Por OLHO DE BOTO, de Macapá (AP)

Um ataque a tiros em via pública deixou um morto e outro ferido no fim da tarde deste domingo (10), no bairro Jardim Felicidade II, na zona norte de Macapá. A execução, seguida de tentativa de homicídio, foi praticada por dois criminosos que chegaram em uma motocicleta e abriram fogo contra as vítimas na Avenida Deoclides Franco Montalverne.

O principal alvo foi o PCD Caio Bleno dos Reis Dias, de 23 anos. Segundo a polícia, ele tinha apenas uma perna e não conseguiu escapar dos assassinos. Caio foi atingido por dois tiros nas costas e morreu ainda no local, antes mesmo de receber atendimento do Samu.

A segunda vítima conseguiu correr, mas acabou sendo atingida de raspão. O homem foi socorrido e não corre risco de morte. Até o momento, a identidade dele não foi divulgada.

De acordo com o delegado José Mário, da Delegacia de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), as primeiras informações apontam que os dois homens estavam soltando pipa na rua quando foram surpreendidos pelos atiradores.

“Acreditamos que foi uma ação planejada. Os criminosos chegaram já com a intenção de executar o Caio”, afirmou o delegado.

Ainda segundo a autoridade policial, testemunhas relataram que os assassinos fugiram exaltando uma facção criminosa que atua no estado, o que reforça a suspeita de envolvimento do crime organizado.

O delegado revelou ainda que Caio já havia sofrido outras tentativas de homicídio anteriormente, inclusive no mesmo local onde acabou sendo morto neste domingo.

A polícia também informou que a vítima tinha passagens pelo crime de roubo e era investigada por possível ligação com facções criminosas.

A DHPP segue investigando o caso e busca identificar os autores do atentado. Informações que possam ajudar nas investigações podem ser repassadas, de forma anônima, pelo disque-denúncia da especializada: (96) 99170-4302.