Senador inspeciona revitalização do Zerão e avanço do novo gramado

Durante visita técnica, senador acompanhou avanço da reforma que promete transformar o principal estádio do futebol amapaense

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Macapá (AP) – O Estádio Zerão segue em ritmo acelerado de modernização e já começa a ganhar uma nova aparência para receber novamente grandes partidas e eventos esportivos no Amapá. Nesta quinta-feira (28), o senador Randolfe Rodrigues (PT-AP), autor dos recursos de vitalização, esteve no local para acompanhar de perto o andamento da reforma executada pelo Governo do Estado. Durante a inspeção técnica, o parlamentar percorreu diferentes áreas do estádio, conversou com trabalhadores e avaliou o cronograma das próximas etapas da obra, considerada uma das principais intervenções na infraestrutura esportiva amapaense dos últimos anos.

“Estamos ansiosos pra rever esse espaço cheio de amapaenses vibrando pelos nossos times de futebol”, comentou o senador, que acompanhou os avanços já concluídos da recuperação do gramado principal, que passa por fase de germinação e deve atingir cobertura total até julho. As equipes também atuam na revitalização das arquibancadas, limpeza do complexo esportivo e recuperação estrutural de espaços de circulação do público.

As bilheterias do estádio começaram a ganhar nova estrutura, com parte dos espaços já recebendo abastecimento de água e serviços de acabamento. Paralelamente, seguem os trabalhos de pintura do muro externo, recuperação das rampas metálicas e melhorias no túnel de acesso aos vestiários, que deverá receber revestimento com grama sintética.

Outro ponto aguardado pela torcida é a chegada das novas cadeiras do estádio, previstas para desembarcar no estado ainda na primeira quinzena de junho. A expectativa é de que o Zerão volte a sediar competições em um ambiente mais moderno, seguro e confortável.