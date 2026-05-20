Suspeito é preso em operação que causou prejuízo de mais de R$ 100 mil ao tráfico em Santana

Ao todo, a PM apreendeu 8 quilos de maconha escondidos em mochila sob uma ponte e dentro de uma residência

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Por OLHO DE BOTO, de Macapá (AP)

Um homem de 23 anos foi preso nesta terça-feira (19) em posse de 8 quilos de maconha durante uma operação de combate ao crime organizado deflagrada pela Força Tática da Polícia Militar no município de Santana, a 17 quilômetros de Macapá.

A ação é desdobramento de da Rede Nacional de Operações Ostensivas Especializadas (RENOE), que mobiliza batalhões de elite das Polícias Militares de todo o Brasil. Em Santana, a operação causou um prejuízo estimado em R$ 135 mil ao crime organizado.

Os policiais receberam denúncias sobre movimentação do tráfico em uma área de ponte do bairro Remédios II. Segundo a PM, ao perceber a aproximação das viaturas, o suspeito tentou esconder uma mochila e fugiu para dentro de uma residência, mas acabou alcançado rapidamente.

Na mochila escondida sob a ponte, os militares encontraram 3 tabletes de maconha. Durante buscas no imóvel onde o suspeito tentou se esconder, outros 5 tabletes da mesma droga foram localizados.

O indivíduo recebeu voz de prisão por tráfico de drogas e foi encaminhado ao CIOSP de Santana para os procedimentos cabíveis. Na delegacia, foi constatado que ele já possui anotações criminais pelo mesmo tipo de crime.