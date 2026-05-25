Suspeitos de executar homem com uma perna morrem em confronto com a Rotam

Suspeitos de matar homem com uma perna morrem em confronto com a Rotam; outros dois morrem em Santana

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Por OLHO DE BOTO, de Macapá (AP)

Quatro homens ligados ao crime organizado morreram em confrontos com equipes da Rotam neste fim de semana, nas cidades de Macapá e Santana, em um intervalo de apenas três dias. As ocorrências envolveram integrantes das facções Comando Vermelho e Família Terror do Amapá, todos investigados por homicídios e tráfico de drogas.

O confronto mais recente aconteceu na noite deste domingo (24), no bairro Ipê, na zona norte da capital, onde dois homens conhecidos apenas pelos apelidos de “PH” e “Sanguinário”, apontados como integrantes do Comando Vermelho, morreram após trocarem tiros com uma equipe da Rotam.

De acordo com o relatório policial, a equipe comandada pelo sargento Fernando realizava patrulhamento tático pela Rua Pau Brasil quando avistou dois indivíduos em uma bicicleta vermelha. Ao tentarem realizar a abordagem, os suspeitos fugiram atirando contra a viatura.

Diante da agressão armada, os militares reagiram para conter a ameaça. Durante a troca de tiros, os dois suspeitos foram baleados. Após o confronto, os policiais afastaram as armas que estavam com a dupla para garantir a segurança da equipe e preservar o local até a chegada da perícia.

Com um dos suspeitos, que usava camisa vermelha e bermuda jeans, foi apreendida uma pistola calibre .40 com numeração suprimida. Já com o outro, que vestia camisa branca e calça jeans clara, os policiais encontraram um revólver calibre 32, também com numeração raspada.



Equipes de apoio e uma ambulância do SAMU foram acionadas, mas os dois homens já estavam sem sinais vitais. A Polícia Científica realizou a perícia no local.

Ainda segundo a PM, os disparos efetuados pelos suspeitos atingiram a parte frontal da viatura da Rotam, que apresentou pane mecânica e precisou ser removida por um caminhão-guincho até a sede do Bope.

Informações do serviço de inteligência apontam que “PH” e “Sanguinário” seriam suspeitos de participação no assassinato de Caio Bleno dos Reis Dias, de 23 anos, executado no último dia 11 no bairro Jardim Felicidade II. A vítima tinha apenas uma perna e empinava pipa quando foi surpreendida no meio da rua por dois criminosos armados em uma motocicleta. Caio ainda tentou fugir, mas acabou alcançado e morto a tiros.

Além do caso registrado em Macapá, outros dois confrontos ocorreram em Santana durante o fim de semana.

Na sexta-feira (22), no bairro Hospitalidade, um integrante da facção criminosa Família Terror, conhecido como “Ceguinho”, morreu após trocar tiros com uma equipe da Rotam durante uma operação policial.

Já no sábado (23), no bairro Provedor 2, outro suspeito identificado pelo apelido de “PK”, de 21 anos, também morreu em confronto com policiais do Bope. Segundo a PM, ele estava armado com uma pistola e era investigado por diversos homicídios ligados à guerra entre facções criminosas no município de Santana. O suspeito possuía passagem por tráfico de drogas.