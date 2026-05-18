Tentativa de travessia a nado termina em morte na Orla do Perpétuo Socorro

Corpo de Bombeiros descartou hipótese de salto de árvore e apontou que vítima tentava atravessar o trecho a nado até o vegetal localizado no rio

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Por RODRIGO ÍNDIO, de Macapá (AP)

Uma tentativa de travessia a nado terminou na morte de Alessandro Barbosa Cavalcante, de 46 anos, na tarde deste domingo (17), na Orla do Perpétuo Socorro, em Macapá. A vítima desapareceu por volta das 17h e teve o corpo resgatado pelo Corpo de Bombeiros Militar (CBMAP) às 19h30, após duas horas e meia de buscas.

Embora versões iniciais sugerissem que a vítima teria pulado de uma árvore, o Coronel Sandro Sanches, do CBMAP, esclareceu que a guarnição de serviço descartou essa hipótese após apuração no local. Segundo o oficial, a árvore em questão é de difícil ascensão, o que reforça que Alessandro tentava, na verdade, nadar da margem até o vegetal.

O Coronel destacou ainda um fator determinante para a tragédia: o estado físico da vítima.

“As nossas guarnições confirmaram que a ocorrência se deu pela tentativa de nadar até a árvore, e não de pular dela. Ele nem teria condições de subir, pois havia amanhecido bebendo e apresentava um estado alcoólico elevado”, pontuou Sanches.

A operação de busca mobilizou uma força-tarefa estratégica para garantir a cobertura completa da área. Enquanto mergulhadores de resgate realizavam incursões subaquáticas, pilotos de drone faziam o monitoramento aéreo para identificar sinais da vítima na superfície. A ação contou ainda com o suporte logístico de uma lancha do GMAF (Grupo de Marítima e Fluvial) e o apoio terrestre das guarnições do 1º Batalhão, que atuaram no isolamento da área e na assistência aos familiares. O corpo foi localizado às 19h30 e entregue à Polícia Científica para os procedimentos periciais.

No momento do incidente, as condições do Rio Amazonas eram de maré vazante próxima à preamar. Esta configuração é considerada de alto risco, pois o grande volume de água em recuo gera correntes fortes e enganosas. A combinação de fadiga muscular, ingestão de álcool e correnteza intensa tornou a travessia fatal.

As autoridades reforçam que banhistas devem evitar travessias e manter-se em áreas estritamente supervisionadas, especialmente em pontos com obstáculos naturais e variações bruscas de profundidade.