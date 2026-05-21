MAUS-TRATOS A ANIMAIS

‘Thor’ sobrevive a tiro de cartucheira e receberá alta

21, maio, 2026
Cachorro de apoio emocional baleado por vizinho de centro de reabilitação segue em recuperação após sofrer múltiplas perfurações por chumbo e fratura
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Por SELES NAFES, de Macapá (AP)

O cachorro de apoio emocional atingido por um disparo de cartucheira, arma de fogo que espalha dezenas de esferas de chumbo, sobreviveu aos ferimentos e deve receber alta nesta sexta-feira (22). “Thor”, como foi batizado por residentes e funcionários de um centro de tratamento para dependentes químicos, está internado em uma clínica veterinária de Santana, município a 17 quilômetros de Macapá.

O animal foi atingido em várias partes do corpo, incluindo patas, dorso e rosto. As patas ficaram fraturadas. Thor perdeu muito sangue antes de ser socorrido. O caso ocorreu nas proximidades do Centro de Tratamento Despertar, localizado no bairro Goiabal, zona oeste da capital, região cercada por chácaras e sítios.

Funcionários e residentes conseguiram conter a hemorragia até a chegada de uma equipe do Samu Pet, de Santana, que fez o resgate do animal.

“Nosso guerreiro tá fortão. Daqui a pouco estará por aqui brincando com o pessoal. Dócil e as vezes sapequinha, mas nada que merecesse passar por tantas situações. Ele vai vencer. Está bem”, afirmou Alan Rayol, diretor do Centro de Tratamento Despertar.

Chumbos atingiram face…

…e fraturaram patas

…mas não atingiram órgãos vitais

A Polícia Civil instaurou inquérito para apurar o caso. Segundo testemunhas, o disparo teria sido feito por um vizinho do centro, que acusou Thor de atacar galinhas e comer ovos. A versão, no entanto, é contestada pelos moradores e funcionários da instituição, que afirmam que o cachorro nunca apresentou comportamento agressivo com os animais criados na área.

Além de conviver com os residentes, Thor é considerado um importante apoio emocional dentro do centro terapêutico. O caso provocou indignação entre funcionários, pacientes e defensores da causa animal e repercutiu nas redes sociais.

Momento em residentes e funcionários socorrem Thor

Seles Nafes
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