‘Thor’ sobrevive a tiro de cartucheira e receberá alta

Por SELES NAFES, de Macapá (AP)

O cachorro de apoio emocional atingido por um disparo de cartucheira, arma de fogo que espalha dezenas de esferas de chumbo, sobreviveu aos ferimentos e deve receber alta nesta sexta-feira (22). “Thor”, como foi batizado por residentes e funcionários de um centro de tratamento para dependentes químicos, está internado em uma clínica veterinária de Santana, município a 17 quilômetros de Macapá.

O animal foi atingido em várias partes do corpo, incluindo patas, dorso e rosto. As patas ficaram fraturadas. Thor perdeu muito sangue antes de ser socorrido. O caso ocorreu nas proximidades do Centro de Tratamento Despertar, localizado no bairro Goiabal, zona oeste da capital, região cercada por chácaras e sítios.

Funcionários e residentes conseguiram conter a hemorragia até a chegada de uma equipe do Samu Pet, de Santana, que fez o resgate do animal.

“Nosso guerreiro tá fortão. Daqui a pouco estará por aqui brincando com o pessoal. Dócil e as vezes sapequinha, mas nada que merecesse passar por tantas situações. Ele vai vencer. Está bem”, afirmou Alan Rayol, diretor do Centro de Tratamento Despertar.

A Polícia Civil instaurou inquérito para apurar o caso. Segundo testemunhas, o disparo teria sido feito por um vizinho do centro, que acusou Thor de atacar galinhas e comer ovos. A versão, no entanto, é contestada pelos moradores e funcionários da instituição, que afirmam que o cachorro nunca apresentou comportamento agressivo com os animais criados na área.

Além de conviver com os residentes, Thor é considerado um importante apoio emocional dentro do centro terapêutico. O caso provocou indignação entre funcionários, pacientes e defensores da causa animal e repercutiu nas redes sociais.