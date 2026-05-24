Traficante escondia drogas ao lado de alimentos na geladeira, diz polícia

Ação integrada da Denarc e Core, no residencial Vila das Oliveiras, apreendeu pistola, munições, cocaína, skunk e balanças de precisão; suspeito tentou resistir à abordagem.

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Por JONHWENE SILVA, de Santana (AP)

Uma operação integrada das equipes da Delegacia Especializada de Repressão a Narcóticos (Denarc) e da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core) resultou na detenção de um homem de 23 anos no residencial Vila das Oliveiras, em Macapá, neste fim de semana.

A ação foi desencadeada após denúncias e levantamentos de inteligência apontarem intensa movimentação suspeita em um dos apartamentos do conjunto habitacional, indicando possível comercialização de entorpecentes. Durante a intervenção, os policiais apreenderam uma pistola calibre .380, 14 munições, dois carregadores, duas balanças de precisão, uma porção de cocaína, um tablete grande de skunk (maconha química) e um aparelho celular.

Parte do material ilícito estava escondida dentro da geladeira do apartamento, junto a alimentos. Outros itens foram localizados na área externa do imóvel. Segundo a polícia, ao perceber a chegada das equipes, o suspeito tentou se desfazer dos materiais apreendidos e resistiu à abordagem, sendo contido em seguida.

“O trabalho de investigação e inteligência constatou que nesta data estava havendo movimentação neste endereço da ocorrência. Encontramos dentro do local todos esses produtos ilícitos”, informou o delegado Leonardo Alves, da Denarc.

Uma mulher que também estava no apartamento foi conduzida junto com o suspeito para os procedimentos legais. Todo o material apreendido será submetido à perícia, enquanto o caso segue sob investigação da Polícia Civil.