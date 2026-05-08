“Trailer do tráfico” é fechado com drogas, eletrônicos e dinheiro no Macapaba

No local, os policiais apreenderam porções de cocaína e crack, além de televisores, celulares, maquinetas e outros objetos que seriam usados nas negociações com usuários

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Por OLHO DE BOTO, de Macapá (AP)

Uma ação da Polícia Militar , na noite desta quinta-feira (7), desmantelou um suposto ponto de venda de drogas funcionando dentro de um trailer usado como fachada de bar no residencial Macapaba, na zona norte de Macapá.

Durante patrulhamento, os policiais da Patamo flagraram o responsável do estabelecimento tentando se desfazer de drogas e outros objetos no meio da rua. Na abordagem, foram encontradas dezenas de porções de cocaína e crack, além de dinheiro em espécie.

Segundo a PM, o suspeito confessou que vendia drogas para uma facção criminosa e usava o local para movimentar o tráfico no conjunto habitacional.

Dentro do trailer, a polícia encontrou televisores, caixa de som, celulares, maquinetas de cartão e dinheiro, materiais que seriam provenientes da troca por entorpecentes.

O suspeito e todo o material apreendido foram levados ao Ciosp Pacoval.