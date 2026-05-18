Trem Desportivo do Amapá se isola na liderança da Série D do Brasileirão

Por JONHWENE SILVA, de Santana (ap)
O Trem venceu o Oratório por 4 a 2, neste domingo (17), no Estádio Augusto Antunes, em Santana, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro da Série D. O jogo ficou marcado por alternâncias no placar, e a definição ocorreu apenas nos minutos finais. Com o resultado, a Locomotiva se isolou na liderança e se aproximou da classificação, enquanto o adversário acumulou mais um revés e segue em situação delicada. O confronto começou com maior intensidade do Oratório, que adotou marcação alta e conseguiu abrir o placar logo aos 6 minutos, com Aldair. A resposta do Trem foi rápida: aos 12, Wanderson Gotinha empatou.
Ainda na primeira etapa, quando o jogo caminhava para o intervalo, Jeferson Jari voltou a colocar a equipe azul em vantagem, aos 44 minutos.
Na volta do intervalo, o Trem adiantou as linhas e conseguiu o empate logo aos 2 minutos, com Pedro Foguete. A partida seguiu aberta, com chances para os dois lados, até que, já nos minutos finais, a equipe rubro-negra definiu o resultado.
Aos 44, Pedro Foguete marcou novamente e, na sequência, Wanderson Gotinha ampliou aos 45, garantindo a vitória por 4 a 2.
Com a vitória, o Trem ampliou a vantagem na ponta da tabela, ocupando a liderança com 14 pontos, seguido de perto pelo Águia de Marabá, com 12. A Locomotiva consolida a boa fase.
Já o Oratório chegou à quarta derrota consecutiva na lanterna do grupo A5 e vê as possibilidades de classificação cada vez mais distantes.