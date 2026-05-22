Trio envolvido em roubo de Iphones em Macapá é preso

Grupo teria planejado o crime e roubado cerca de 35 celulares de loja no Centro

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Por OLHO DE BOTO, de Macapá (AP)

A Polícia Civil do Amapá prendeu em flagrante, na noite desta quinta-feira (21), dois homens e uma mulher suspeitos de participação no roubo a uma loja de celulares no centro de Macapá. Cerca de 35 aparelhos foram levados durante a ação criminosa.

A primeira prisão aconteceu no bairro Goiabal. Um homem de 28 anos confessou ter invadido a loja e pilotado a motocicleta usada na fuga. Em seguida, os agentes prenderam no Parque Aeroportuário um homem de 35 anos apontado como líder do grupo criminoso. Apesar disso, ele negou a liderança e afirmou que apenas “cumpria ordens”.

Ainda durante a operação, uma mulher de 29 anos foi presa suspeita de vender parte dos celulares roubados. Alguns aparelhos foram recuperados pela polícia.

Segundo o delegado Bruno Braz, o crime foi planejado com antecedência. O grupo teria visitado a loja dois dias antes do assalto, fingindo ser clientes para estudar o local.

“Logo após o crime, as equipes das Polícias Civil e Militar foram às ruas e conseguiram localizar os envolvidos rapidamente”, destacou o delegado.

As investigações apontam que pelo menos mais quatro pessoas participaram da ação, além de possíveis receptadores. Os dois homens presos já possuem passagens pela polícia, sendo que um deles foi preso três vezes pelo mesmo tipo de crime.

O grupo deverá responder por associação criminosa armada, roubo majorado, resistência e receptação. A polícia também aplicará o novo enquadramento do Código Penal para roubo de celulares, cuja pena pode chegar a 18 anos de prisão.

A operação contou com apoio da Força Tática e do Núcleo de Capturas da Polícia Civil.