Troca de tiros deixa major ferido e dois faccionados mortos no Macapaba

Major Wendel liderava a incursão após denúncias sobre planejamento de roubos e atuação de integrantes de facção no conjunto habitacional

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Por OLHO DE BOTO, de Macapá (AP)

Dois indivíduos apontados como integrantes de uma facção criminosa atuante no Amapá morreram na manhã desta terça-feira (19) durante uma intervenção da Companhia Independente de Motopatrulhamento da Polícia Militar, no residencial Macapaba 2, zona norte de Macapá.

Durante a ação, o comandante da operação, major Wendel, foi atingido de raspão por um disparo efetuado pela dupla. Apesar do tiro ter transfixado a gandola e a camisa interna do oficial, o ferimento foi superficial no ombro esquerdo.

Segundo o major Wendel, a operação foi realizada em conjunto entre PATAMO, GTA e CIOP após informações de que o criminoso conhecido como “Taylo” estaria reunido com comparsas na quadra 12 planejando novos roubos na região.

Ainda conforme a polícia, Taylo foi reconhecido recentemente por um motorista de aplicativo como um dos autores de um assalto violento ocorrido no residencial Macapaba, ocasião em que a vítima teve parte da orelha arrancada durante as agressões.

A PM afirma que o suspeito possuía mais de 10 inquéritos relacionados a roubos à mão armada, além de ser apontado como integrante da “disciplina” da facção criminosa e envolvido em execuções de rivais.

Ao chegarem ao local, os policiais visualizaram três suspeitos. Dois deles correram para o bloco 1 da quadra 12 e entraram em um apartamento. Durante a progressão tática pelas escadas, os militares teriam sido recebidos a tiros no apartamento 301.

Diante da reação armada, houve revide. Os dois suspeitos foram baleados e morreram ainda no local após atendimento do SAMU.

Os mortos foram identificados como Taylo Sandro Martinho, de 16 anos, e Rafael Felipe Soares Ideltrudes, de 28 anos. Segundo a PM, Rafael descumpria prisão domiciliar por roubo e ambos já possuíam passagens pelo sistema prisional e centro de custódia para menores infratores.

Ainda segundo o oficial, o menor possui 32 boletins de ocorrência, por atos infracionais análogos aos crimes de tráfico de drogas, lesão corporal e roubo com emprego de arma de fogo e extrema violência. Ele também é apontado como responsável pela “disciplina” de uma organização criminosa.

O outro (28 anos) respondia por tráfico de drogas desde 2018, fugiu do Iapen, foi recapturado em 2023 e atualmente estava em liberdade condicional usando tornozeleira eletrônica. No momento da ação, ele estava descumprindo a medida.

Com a dupla, os policiais apreenderam: 1 pistola Taurus PT 809C sem munições; 1 revólver calibre .38; munições deflagradas e percutidas; porções de cocaína; balança de precisão; embalagens para drogas; 1 simulacro de pistola.

No apartamento também foram encontradas pichações com apologia à facção criminosa.