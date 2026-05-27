Troca de tiros em base de facção resulta em 3 foragidos mortos

Suspeitos mortos eram apontados como envolvidos em ataques recentes na zona norte de Macapá

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Por OLHO DE BOTO, de Macapá (AP)

Uma operação integrada envolvendo as forças de segurança pública do Amapá resultou no desmonte de uma base operacional de uma organização criminosa no município de Santana, a 17 km de Macapá. Durante a ação, ocorrida nesta quarta-feira (27), três foragidos da Justiça morreram após entrarem em confronto armado com os policiais.

​A ofensiva contou com a participação integrada do Grupo Tático Aéreo (GTA), da Coordenadoria de Inteligência e Operações (CIOP), da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (CORE) e do 4º Batalhão da Polícia Militar.

A base desmantelada ficava localizada no bairro Monte das Oliveiras e, de acordo com o Capitão Bryan Fonseca, Os três indivíduos estavam diretamente envolvidos em uma série de ataques violentos registrados recentemente na zona norte de Macapá, com destaque para as ações criminosas ocorridas no bairro Brasil Novo e nos habitacionais Macapaba e Miracema.

A polícia segue com as investigações para identificar e capturar outros integrantes da organização que possam estar envolvidos nos ataques.

No confronto morreram Juliano Victor da Silva Ferreira, o “General”, de 38 anos, que integrava a facção APS e tinha passagens por furto e roubo. Em uma de suas ações criminosas, acabou preso após roubar clientes que faziam depósitos dentro de uma agência do Bradesco, em Macapá; Jordão Lima da Trindade, conhecido como “Bart” , de 22 anos , era do município de Afuá e tinha passagem por furto; e Marcelo Nunes Benaion, o “G2”, de 39 anos.

No local foram encontrados três armas de fogo, porções de drogas, um colete balístico, uma câmera de monitoramento e diversas munições.