Turismo de aventura impulsiona visitação no Bioparque da Amazônia

Circuito com tirolesa, escalada e trilha suspensa amplia experiências e atrai visitantes em busca de contato ativo com a floresta

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Por ANDERSON MELO, de Macapá (AP)

Localizado a cerca de 15 minutos do centro de Macapá, o Bioparque da Amazônia tem no turismo de aventura um dos principais motores de visitação. O espaço reúne trilhas, fauna silvestre e, principalmente, um circuito estruturado com atividades em altura que têm chamado a atenção de quem busca uma experiência mais ativa dentro da floresta.

Atualmente, o circuito de aventura é formado por quatro modalidades. O arborismo funciona com técnicas de subida e descida por corda, permitindo o acesso à copa das árvores e oferecendo um ponto privilegiado para contemplação e registro da paisagem. A parede de escalada desafia o visitante a alcançar o ponto mais alto do circuito, exigindo esforço físico e concentração.

Segundo o condutor de aventura Henrique Gabriel, a proposta é oferecer diferentes níveis de experiência em um mesmo circuito. “Aqui no Bioparque da Amazônia temos o Circuito de Aventuras com quatro atrativos. Iniciamos com o arborismo, onde a pessoa utiliza técnicas de subida e descida por corda para acessar a copa das árvores. Também temos a parede de escalada, que tem como objetivo alcançar o ponto mais alto do circuito. Há ainda a trilha suspensa, que permite uma caminhada em altura com contemplação da natureza, e a tirolesa, composta por dois cabos, com extensão de 270 metros até o ponto final”, detalhou.

O visitante encontra diferentes formatos de acesso ao circuito. Cada modalidade pode ser adquirida individualmente, com valor de R$ 30, ou em combos que combinam duas ou mais experiências. Os pacotes variam a partir de R$ 50, podendo chegar a R$ 100 no circuito completo com quatro atividades.

Além das atividades radicais, o público também encontra espaços dedicados à observação de animais. Entre as espécies estão araras, jacaré-açu, antas, macacos e quelônios, além de uma das principais atrações do parque: a onça-pintada, que costuma ser um dos pontos mais procurados pelos visitantes.

A visita ao bioparque também exige atenção às regras de preservação ambiental. Não é permitido tocar ou alimentar os animais, utilizar equipamentos de som em volume alto, nem entrar com alimentos ou animais domésticos. A orientação é manter o ambiente controlado para evitar estresse na fauna e garantir a conservação do espaço.

Mesmo com o destaque para o turismo de aventura, o parque mantém trilhas ecológicas, observação de animais e espaços educativos, o que amplia o perfil do público e transforma o local em uma opção de lazer para diferentes idades.

Serviço

Funcionamento: quarta a domingo, das 9h às 17h

Venda de ingressos: até 16h30

Entrada

Inteira: R$ 10

Meia: R$ 5

Têm direito à meia

Idosos a partir de 60 anos

Doadores de sangue

Inscritos no CadÚnico

Professores e estudantes

Crianças de 6 a 12 anos

Militares e guardas civis municipais

Acompanhantes de pessoas com necessidades especiais

Gratuidade

Crianças de 0 a 5 anos

Pessoas com necessidades especiais