Violência da batida abre buraco em poste e mata motociclista de 26 anos

Por OLHO DE BOTO

Um grave acidente tirou a vida do motociclista Yago Barbosa Santos, de 26 anos, no início da madrugada deste domingo (9), na Rodovia JP, na zona sul de Macapá. Segundo informações apuradas pelo Portal SN no local, Yago conduzia uma motocicleta de 160 cilindradas quando perdeu o controle da direção e colidiu violentamente contra um poste de iluminação pública, às margens da rodovia, a poucos metros da entrada do conjunto Embrapa.

De acordo com a perícia, o impacto foi extremamente forte. A vítima sofreu uma grave lesão na cabeça, e a batida chegou a abrir um buraco no poste. Yago morreu antes da chegada do socorro.

Militares do Batalhão de Policiamento Rodoviário Estadual (BPRE) informaram que o motociclista seguia sozinho e não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Familiares estiveram no local da tragédia e receberam a notícia em meio à dor e ao desespero. Segundo parentes, a família se preparava para se reunir neste domingo para comemorar o Dia das Mães, plano interrompido pela fatalidade.