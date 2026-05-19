Waldez confirma apoio a Tartarugalzinho após enchentes e libera recursos para centro de alevinagem

Reunião em Brasília tratou de prevenção climática, fortalecimento da piscicultura e medidas emergenciais para produtores do município

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Tartarugalzinho (AP) – O prefeito de Tartarugalzinho, Bruno Mineiro (União), cumpriu agenda nesta terça-feira (19) em Brasília para discutir medidas emergenciais e investimentos estruturantes para o município. Em reunião no gabinete do ministro da Integração, Waldez Góes (PDT), o gestor tratou dos impactos provocados pela enchente que atingiu a cidade e buscou apoio federal para projetos considerados estratégicos.

Entre os principais temas discutidos esteve a construção de um plano preventivo para enfrentar tanto o período de cheias quanto a estiagem no verão amazônico. A proposta é criar mecanismos permanentes de resposta para minimizar prejuízos à população e reduzir os impactos econômicos causados pelas mudanças climáticas no município.

Outro ponto de destaque da reunião foi o avanço das tratativas para implantação do primeiro centro de alevinagem do Amapá em Tartarugalzinho. Segundo a prefeitura, o ministro confirmou o empenho de R$ 2 milhões para execução do projeto, que deverá abastecer a cadeia produtiva da piscicultura em todo o estado.

Como medida imediata de apoio aos produtores locais, o governo federal também garantiu a doação de 30 toneladas de ração destinadas aos piscicultores que já atuam no município. A expectativa é fortalecer a produção enquanto o centro de alevinagem não entra em funcionamento.

“Levar Tartarugalzinho até o gabinete do ministro é mostrar que o nosso município tem potencial e merece atenção do governo federal. Saímos dessa reunião com compromissos concretos: recursos para o centro de alevinagem, que vai transformar a piscicultura de todo o Amapá, e o início de um plano sério de prevenção para que nossa população sofra cada vez menos com as cheias e a estiagem”, destacou Bruno Mineiro.