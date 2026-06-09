50 facadas: Júri de feminicídio de irmã da ex-prefeita Beth Pelaes começa nesta quarta

Socorro e Beth, em Brasília, durante ato por justiça; crime ocorreu em 2024, no Distrito Federal

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Por SELES NAFES, de Macapá (AP)

O Tribunal do Júri do Distrito Federal inicia nesta quarta-feira (10) o julgamento de Janilson Quadros de Almeida, acusado de assassinar a ex-companheira Daniella Di Lorena Pelaes dos Santos, de 46 anos. O caso ganhou grande repercussão no Amapá porque, além da brutalidade do crime, a vítima era irmã da ex-prefeita de Pedra Branca do Amapari, Beth Pelaes, e filha da também ex-prefeita Socorro Pelaes.

“A dor da nossa família nunca vai passar, mas seguimos confiantes de que a Justiça será feita. Este julgamento representa não apenas a busca por respostas e responsabilização, mas também um alerta para que nenhuma outra mulher tenha sua vida interrompida pela violência”, afirmou Beth Pelaes durante ato por justiça em Brasília, onde o crime ocorreu em maio de 2024.

A sessão está marcada para começar às 9h. Na véspera da sessão, parentes e amigos realizaram uma mobilização na capital federal para pedir justiça e reforçar o combate à violência contra a mulher. O ato também buscou chamar atenção para os altos índices de feminicídio registrados no país.

Daniella tinha 46 anos e atuava na Telebras desde 2023. Segundo a investigação, ela foi morta dentro da própria residência, em um condomínio localizado na região do Jardim Botânico, em Brasília. A denúncia aponta que a vítima sofreu mais de 50 golpes de faca.

Um dos episódios mais marcantes do caso foi a atuação do filho de Daniella, então com 10 anos, que procurou ajuda de um segurança do condomínio após presenciar a cena de morte da própria mãe. O acusado também ficou ferido, recebeu atendimento médico e acabou preso.