A verdadeira riqueza

Neemias 7

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Uma história real relata um acidente ferroviário em que um trem caiu em um rio. Enquanto os passageiros nadavam desesperadamente em direção à margem para salvar a própria vida, um deles lutava com muito mais dificuldade. O motivo era simples: ele insistia em carregar uma bolsa cheia de dinheiro. Aquilo que deveria servi-lo acabou colocando sua vida em risco. Em Neemias 7, encontramos o povo de Israel unido em uma grande mobilização para arrecadar recursos destinados à reconstrução do Templo de Deus em Jerusalém. Líderes, famílias e pessoas de diferentes condições sociais contribuíram voluntariamente para a obra. Eles compreenderam que existiam valores muito mais importantes do que riquezas materiais. Veja a meditação de hoje e tenha uma ótima quarta-feira (10), na presença do nosso Senhor Jesus!