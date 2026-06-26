Acácio garante recursos para reestruturação da coleta seletiva e limpeza pública de Mazagão

Recurso destinado pelo deputado federal Acácio Favacho viabiliza a compra de novos equipamentos e frentes de conscientização; município já recebeu mais de R$ 5 milhões do parlamentar

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De Mazagão (AP)

O município de Mazagão, distante 35 quilômetros de Macapá, ganhou um reforço financeiro para reestruturar as ações de saneamento básico e preservação ambiental. Uma emenda parlamentar individual de R$ 995 mil, enviada pelo deputado federal Acácio Favacho (MDB), foi integralmente liberada para investimentos na modernização do sistema de limpeza urbana e na implantação da coleta seletiva regular nas comunidades mazaganenses.

Na prática, o recurso está sendo utilizado pela prefeitura local para a compra de novos maquinários, ferramentas e equipamentos que otimizam o recolhimento do lixo, além de custear a adaptação de espaços voltados ao manejo e triagem de resíduos sólidos. O planejamento também inclui a reformulação das rotas dos caminhões para garantir que o serviço atenda com eficiência tanto a sede urbana quanto as regiões mais distantes do município.

Além da parte estrutural, o investimento financia campanhas educativas de orientação porta a porta. Equipes estão conversando com os moradores sobre o descarte correto do lixo e a importância de separar os materiais recicláveis, associando a prática diretamente à melhoria dos índices de saúde pública e à redução de doenças na região.

Para Acácio Favacho, o envio da verba consolida uma linha de atuação voltada ao desenvolvimento estrutural dos municípios do interior.

“Cuidar da limpeza urbana e estruturar a coleta seletiva é investir diretamente na saúde das famílias mazaganenses e no futuro sustentável do município”, avaliou o deputado.

Com essa liberação, Mazagão soma mais de R$ 5 milhões em recursos federais articulados por Acácio Favacho nos últimos três anos. O montante anterior foi distribuído entre o custeio da saúde pública (Atenção Primária e exames de Média e Alta Complexidade), obras de mobilidade e a reforma e modernização do prédio da Câmara Municipal de Vereadores.