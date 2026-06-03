Acusado de matar jovem por ciúmes é capturado quando tentava fugir para o Bailique

Prisão ocorreu menos de 24 horas após o crime; Polícia Civil aponta motivação passional para o assassinato

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO, de Macapá (AP)

Menos de 24 horas após o assassinato de Arthur Vilhena de Almeida, de 21 anos, as forças de segurança localizaram e prenderam o principal suspeito do crime. Alexandre Quaresma foi capturado na tarde desta quarta-feira (3), em uma comunidade da zona rural de Macapá, quando, segundo a polícia, tentava escapar para uma região mais isolada do estado. Arthur foi morto a facadas na tarde de terça-feira (2), na calçada de uma mercearia localizada na Rua Remo Amoras, no bairro Muca, zona sul da capital. Após o ataque, o autor fugiu e passou a ser procurado por equipes das polícias Civil e Militar.

A prisão ocorreu na comunidade Corre Água, no Distrito de São Joaquim do Pacuí, durante uma operação do Batalhão de Policiamento Rural (BPRU). Conforme as investigações, Alexandre estava escondido em uma residência e já organizava uma nova fuga. De acordo com o tenente Machado, os policiais encontraram galões de combustível com o suspeito, que estaria planejando seguir para outra localidade da região do Bailique.

O delegado Carlos Mazureck, da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), destacou que a prisão é resultado de um trabalho ininterrupto iniciado logo após o crime.

“Desde ontem nós estávamos empenhados na captura do infrator. Conseguimos fazer a qualificação dele e informamos os demais setores da Polícia Civil e da Polícia Militar. Desde então, realizamos buscas incessantes para conseguir prendê-lo”, afirmou o delegado.

Segundo Mazureck, a localização do suspeito foi possível graças à colaboração de moradores da região.

“A equipe estava em patrulhamento na comunidade do Corre Água quando foi avisada por um popular que havia visto uma das matérias sobre o caso. O suspeito foi encontrado escondido dentro de uma casa”, explicou.

Confissão

Ainda conforme o delegado, Alexandre já teria confessado o crime aos policiais militares que efetuaram a prisão.

“Pelo que conversei com a equipe da Polícia Militar, ele já confessou o crime. Além disso, temos duas testemunhas que o reconheceram e também imagens que registram a situação. Agora é só formalizar o flagrante”, disse.

A principal linha de investigação aponta para um crime motivado por ciúmes. Informações preliminares indicam que Arthur estaria mantendo um relacionamento com a companheira do suspeito.

“As informações que temos até o momento são de que a vítima estaria se relacionando com a companheira dele. Agora vamos ouvir a versão do suspeito para confirmar se foi isso mesmo que aconteceu”, ressaltou Mazureck.

Após os procedimentos na DHPP, Alexandre será encaminhado para exames periciais e, posteriormente, passará por audiência de custódia. O delegado também ressaltou que a rápida elucidação do caso contou com a participação direta da população.

“É fundamental a integração das polícias e, principalmente, a ajuda da população, que mais uma vez foi de grande importância. Já tínhamos informações de que ele possuía familiares em São Joaquim do Pacuí e que poderia fugir para o Bailique, onde seria mais difícil localizá-lo”, concluiu.