Adolescente de 13 anos é apreendida com porções de cocaína em bar

Adolescente foi localizada acompanhada de um grupo de suspeitos, após denúncia anônima

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Por JONHWENE SILVA, de Santana (AP)

Uma adolescente de apenas 13 anos foi apreendida na quinta-feira (25), por uma equipe do 4º Batalhão da Polícia Militar (PM-AP), em um bar nas proximidades da Praça do Fórum, no município de Santana, que fica na região metropolitana de Macapá. A apreensão da menor faz parte da Operação Brasil Contra o Crime Organizado.

A presença da jovem em meio a um grupo suspeito chamou atenção após o serviço de inteligência da PM receber uma denúncia anônima. Ao chegar ao local, equipes que atuam no combate ao crime na cidade encontraram vários indivíduos reunidos, entre eles a menor. Ela foi revistada por uma policial feminina, seguindo o protocolo policial.

“A equipe policial recebeu essa denúncia anônima e graças ao serviço de inteligência surpresa, chegamos ao local. Fizemos a abordagem em vários indivíduos e com essa menina, foram encontradas pequenas porções de substâncias que acreditamos se tratar de cocaína”, afirmou o tenente Angelo Silva, porta-voz do 4° Batalhão.

Durante a abordagem, foram encontradas com a adolescente 13 porções da substância semelhante à cocaína, o que reforça o alerta sobre possível envolvimento cada vez mais precoce de jovens na criminalidade já que a suspeita era que a mesma estaria comercializando o produto. A adolescente e o material foram encaminhados ao Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (CIOSP) de Santana.