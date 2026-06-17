Alcolumbre: ‘não serei intimado e chantageado. O Brasil saberá o nome’

Senador do Amapá afirma que foi alvo de informações falsas e garante que usará todos os meios legais para identificar os responsáveis.

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Por SELES NAFES, de Macapá (AP)

O presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre (União), mandou um recado ontem à noite para o grupo que tenta arrastá-lo para a investigação do Banco Master. O senador do Amapá avisou que vai identificar os responsáveis pelas falsas informações, e que não aceitará ser intimidado ou ameaçado.

“Não serei intimado. Não serei ameaçado, constrangido ou chantageado. Seguirei exercendo minhas funções com absoluta independência, com firmeza, e acima de tudo com coragem. Assumo publicamente o compromisso de levar minha defesa às últimas consequências e de usar todos os instrumentos legais para trazer à tona a verdade dos fatos”, garantiu.

Alcolumbre também adiantou que as pessoas que inventaram uma acusação que não existe em nenhum acordo de colaboração ou investigação serão identificadas. Na semana passada, a revista Veja divulgou que o Senador foi supostamente citado na proposta de delação de Daniel Vorcaro como recebedor de propina de US$ 30 milhões. A reportagem não apresentou provas.

E foi exatamente pela falta provas que a proposta de delação foi recusada pela Polícia Federal e Procuradoria Geral da República, pela segunda vez. Daniel Vorcaro tenta reduzir futuras penas e escolher um presídio melhor para cumpri-las, mas os investigadores já afirmaram que só aceitarão acordos se houver informações acompanhadas de documentos que comprovem.

“Aqueles que promoveram essas calúnias serão punidos. O Brasil conhecerá o nome de quem tentou me envolver em um crime do qual sou absolutamente inocente. Faço dessa tarefa uma prioridade pessoal e institucional a partir de agora. Estou indignado e inconformado, mas tranquilo por estar do lado da verdade”.

Após a fala, o senador recebeu apoio do plenário com manifestações de senadores de todas as correntes ideológicas da Casa, do PL ao PT.