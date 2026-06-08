Alliny Serrão anuncia pré-candidatura do Senado: ‘muito diálogo’

Presidente da Akap é o 6º nome anunciado nos últimos meses

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Por SELES NAFES, de Macapá (AP)

A concorrência pelas duas vagas do Amapá ao Senado nas eleições deste ano não para de crescer. Desta vez, quem anunciou pré-candidatura foi a presidente da Assembleia Legislativa, Alliny Serrão (União). Num vídeo divulgado nas redes sociais nesta segunda-feira (8), ela confirmou o projeto que disse ser fruto de incentivo da população e de “muito diálogo”. Primeira mulher a presidir a Assembleia Legislativa, Alliny exerce atualmente seu segundo mandato consecutivo à frente da Casa. No vídeo, ela destacou sua trajetória pessoal e política ao justificar a entrada na disputa eleitoral.

“Desde cedo eu aprendi que existem dois caminhos: enfrentar os problemas de uma vida difícil ou ser vencida pelas dificuldades”, afirmou.

Natural do Vale do Jari, ela iniciou a carreira política como vereadora de Laranjal do Jari, onde foi casada com Márcio Serrão, prefeito por dois mandatos. Em 2018, foi a deputada estadual mais votada do Amapá e conquistou a reeleição em 2022. Ao longo da atuação parlamentar, tem concentrado pautas voltadas ao fortalecimento de políticas públicas, defesa dos direitos das mulheres e desenvolvimento econômico.

“O Amapá precisa de mais. No lugar de personagens e discursos ensaiados, precisa de gente de verdade. No lugar de causas inventadas, precisa de propósito”, ponderou.

Com a entrada de Alliny Serrão na corrida eleitoral, aumenta a lista de pré-candidatos que já manifestaram interesse em concorrer ao Senado. Também já anunciaram pré-candidaturas Rayssa Furlan (Podemos), Randolfe Rodrigues (PT), Lucas Barreto (PSD), Teles Júnior (PDT) e Acácio Favacho (MDB).