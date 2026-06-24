Alliny Serrão muda domicílio eleitoral para Macapá e gera especulações sobre candidatura

Transferência do título da presidente da Assembleia Legislativa não era necessária para concorrer ao Senado; movimento é visto como preparação para eventual eleição suplementar na capital

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De Macapá (AP)

Um movimento nos guichês da Justiça Eleitoral movimentou os bastidores da política amapaense. A deputada estadual Alliny Serrão, presidente da Assembleia Legislativa do Amapá, transferiu seu domicílio eleitoral de Laranjal do Jari para Macapá. A mudança ocorreu pouco antes do encerramento do prazo legal e atraiu a atenção de aliados e adversários sobre os planos da parlamentar.

Alliny mantinha suas raízes eleitorais em Laranjal do Jari, município onde construiu sua trajetória pública. Agora, com a transferência, o novo registro da deputada passou a constar no bairro Pacoval, na zona norte, habilitando-a a votar e ser votada em uma das seções da 10ª Zona Eleitoral da capital. A alteração de endereço ocorre em um período de movimentação política local.

Macapá acompanha o andamento de processos judiciais que envolvem o prefeito Antônio Furlan e o vice Mário Neto. Embora não haja definição jurídica sobre o desfecho dessas ações, a possibilidade de uma eventual eleição suplementar para a prefeitura da capital é discutida nos meios políticos e jurídicos do estado. Ao fixar seu título em Macapá, Alliny se posiciona à frente caso uma nova disputa pelo Palácio Laurindo Banha venha a se concretizar.

O aspecto que gerou questionamentos nos bastidores é a falta de obrigatoriedade legal para o ato. Como Alliny Serrão é cotada para disputar uma cadeira no Senado Federal, um cargo de abrangência estadual, ela poderia manter o título em Laranjal do Jari ou em qualquer outro município do Amapá para concorrer. Como a mudança não era indispensável para o Senado, a motivação recai sob a ótica da política municipal.

Pelo lado dos aliados da presidente da Alap, o argumento oficial é de que a transferência decorre da rotina da deputada, que hoje concentra a maior parte de suas agendas administrativas, institucionais e políticas na capital por comandar o Poder Legislativo.

No entanto, observadores da cena política enxergam o movimento como uma decisão estratégica preventiva. No cenário eleitoral, alternativas viáveis costumam ser construídas com antecedência jurídica. Estar eleitoralmente apta em Macapá garante a Alliny Serrão as condições necessárias para entrar em uma disputa de última hora na cidade, caso as circunstâncias alterem o quadro político atual.