Alunos de Tartarugalzinho terão café da manhã todos os dias, anuncia prefeito

Programa “Minha Primeira Alimentação” beneficiará alunos da sede, zona rural e comunidades ribeirinhas com café da manhã antes das aulas.

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Tartarugalzinho (AP) – Os estudantes da rede municipal de ensino de Tartarugalzinho passarão a contar com café da manhã todos os dias antes do início das aulas. A iniciativa, considerada inédita entre os municípios do Amapá, será oficializada nesta quarta-feira (17), quando o prefeito Bruno Mineiro (União) sancionará a lei que cria o programa “Minha Primeira Alimentação”.

“Todo aluno que entra na sala de aula com fome já começa o dia em desvantagem. Esse programa corrige isso. E ao adquirir os alimentos dos produtores e comerciantes daqui, fazemos o investimento girar dentro do próprio município. É educação e economia andando juntas”, destacou.

A medida atenderá todas as unidades da rede municipal, incluindo escolas localizadas na sede do município, em comunidades rurais e também nas regiões ribeirinhas. O objetivo é garantir que os alunos iniciem o período letivo alimentados, contribuindo para melhores condições de aprendizado e desenvolvimento escolar.

Segundo a prefeitura, o programa foi concebido a partir da compreensão de que a alimentação adequada é um fator essencial para o desempenho dos estudantes. Com a nova política pública, os alunos matriculados no turno da manhã terão acesso à primeira refeição do dia antes de entrarem em sala de aula, com cardápios acompanhados por profissionais da área de nutrição.

Além do impacto educacional, a iniciativa também pretende fortalecer a economia local. Os alimentos utilizados no café da manhã serão adquiridos prioritariamente de produtores rurais, comerciantes e fornecedores do próprio município, estimulando a geração de renda e a circulação de recursos dentro de Tartarugalzinho.