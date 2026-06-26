Amapá ganha UTI aérea para resgates especializados do GTA

Helicóptero Gavião 04 é a primeira aeronave do estado adquirida já equipada para funcionar como UTI aérea

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De Macapá (AP)

O Governo do Amapá recebeu nesta semana o Gavião 04, novo helicóptero do Grupamento Tático Aéreo (GTA), que passa a atuar como UTI aérea para reforçar o atendimento de urgência e emergência em todo o estado. A aeronave foi adquirida por meio do programa Saúde da Gente e teve sua chegada acompanhada pelo governador Clécio Luís (União), em Macapá.

Com a incorporação do novo equipamento, o GTA passa a contar com duas aeronaves, dobrando a capacidade operacional do serviço aeromédico. A expectativa é reduzir o tempo de resposta no transporte de pacientes, principalmente de moradores de comunidades ribeirinhas, aldeias indígenas e localidades de difícil acesso, ampliando o atendimento especializado em todo o Amapá.

O Gavião 04 é um modelo Airbus Helicopters H130, adquirido nos Estados Unidos e destinado exclusivamente à saúde pública. Com a nova aeronave, o Amapá passa a ser o terceiro estado da Região Norte a contar com uma UTI aérea. A aquisição foi viabilizada por meio de parceria com o mandato do senador Davi Alcolumbre.

Antes de entrar em operação, a aeronave passou por montagem, certificação e treinamento das equipes de pilotos e mecânicos do GTA. Os profissionais também participaram de capacitações na Superintendência de Operações Aéreas da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro e na Helibras, em Minas Gerais. O helicóptero segue em fase de homologação até o início pleno das operações.

Além da implantação da UTI aérea, o programa Saúde da Gente reúne investimentos na ampliação da rede hospitalar, incluindo a construção do Novo Hospital de Emergência, entrega e reforma de unidades de saúde, expansão de leitos de UTI e fortalecimento da assistência em todo o estado.

“Tem lugares onde não é possível construir um hospital, mas as pessoas que vivem nessas regiões têm o mesmo direito à saúde. E, quando for necessário, agora teremos um resgate especializado. Esta aeronave é uma UTI aérea completa, a primeira adquirida já com essa finalidade. Ela vai salvar vidas e reforçar um trabalho que já era realizado, mas agora com uma estrutura totalmente especializada para atender quem mais precisa.”