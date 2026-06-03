Aplicativo de telemedicina passa a oferecer consultas com especialistas no Amapá

Plataforma busca reduzir as dificuldades de acesso a médicos especializados, principalmente para moradores do interior.

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De Macapá (AP) – A população do Amapá já pode acessar consultas médicas com especialistas por meio do aplicativo “Amapá Consulta”, plataforma de telemedicina que entrou em funcionamento no estado. A proposta é ampliar o acesso a atendimentos especializados sem a necessidade de deslocamentos para outras cidades ou estados.

A iniciativa foi viabilizada com recursos destinados pelo deputado federal Acácio Favacho (MDB) e tem como foco atender pacientes que enfrentam dificuldades para encontrar especialistas, especialmente nos municípios mais distantes da capital.

Para utilizar o serviço, o cidadão deve baixar o aplicativo “Amapá Consulta” nas lojas de aplicativos, realizar o cadastro e seguir as etapas de validação dos dados. Após a conclusão do processo, é possível solicitar atendimento e aguardar o encaminhamento para consulta com um especialista.

Segundo os responsáveis pelo programa, a ferramenta busca agilizar o acesso à saúde e reduzir os impactos causados pelas longas distâncias e pela escassez de profissionais em algumas áreas médicas no estado.