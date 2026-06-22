Após 17 anos, mulher denuncia tortura e companheiro é preso

Vítima relatou agressões físicas, psicológicas, humilhações e abusos sexuais que teriam ocorrido durante todo o relacionamento.

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Por JONHWENE SILVA, de Santana

Após 17 anos convivendo com agressões, humilhações e ameaças, uma mulher de 44 anos decidiu romper o silêncio e denunciar o companheiro à polícia em Santana, município localizado a 17 quilômetros de Macapá. O suspeito, de 42 anos, foi preso durante a segunda fase da Operação Mulher Segura, coordenada pela Polícia Civil do Amapá.

Segundo as investigações, a vítima era submetida a uma rotina de violência física e psicológica dentro da própria residência. Ela relatou à polícia que sofria empurrões, tapas, ofensas constantes e abusos de cunho sexual praticados como forma de controle e punição ao longo do relacionamento.

De acordo com a delegada Katiúscia Pinheiro, o episódio mais recente ocorreu na madrugada do último dia 16, quando a mulher voltou a ser agredida. As apurações apontam que os atos de violência eram frequentes e, em diversas ocasiões, aconteceram na presença dos dois filhos do casal, que chegaram a intervir para tentar proteger a mãe. A vítima apresentava marcas físicas compatíveis com as agressões relatadas.

“Essa mulher, sofria humilhação de cunho sexual, ofensas morais, tudo isso no intuito de diminuir, subjugar a vítima. Tudo isso, configura tortura por que ocorria de maneira reiterada, durante todo o casamento. Fizemos o procedimento e agora ele vai responder por estes crimes. Ela não denunciava e chegou a fazer isso por dependência psicológica”, reforçou a delegada Katiúscia Pinheiro.

A polícia também identificou que a mulher já havia procurado ajuda anteriormente. Em 2011, ela chegou a registrar uma denúncia contra o companheiro, mas não deu continuidade ao processo. Segundo os investigadores, a dependência emocional e psicológica foi um dos fatores que contribuíram para a permanência da vítima no relacionamento.

O suspeito, identificado apenas pelo prenome Romeson, foi localizado dentro da residência do casal e preso em flagrante. Ele foi autuado pelos crimes de tortura e violência doméstica e familiar. Após os procedimentos na delegacia, foi encaminhado ao Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen), onde permanecerá à disposição da Justiça até a realização da audiência de custódia.