Após 2 meses morando em aeroporto, africana retomará viagem

MPF passou a cobrar providências para acolhimento de africana, que rejeitou hospedagem

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Por PEDRO PESSOA, de Belém (PA)

Ficou bem próximo de terminar o drama vivido pela africana que está dormindo há dois meses no Aeroporto Internacional Val-de-Cans, em Belém (PA). Ela ganhou uma passagem aérea e poderá retomar a viagem para o Panamá. O Ministério Público Federal (MPF) passou a acompanhar o caso da cidadã de Serra Leoa, Fatmata Sessai, e anunciou uma série de providências para apurar a situação e buscar uma solução definitiva para a migrante.

Entre as medidas adotadas está a expedição de ofício ao Núcleo de Operações Aéreas (NOA), solicitando informações detalhadas sobre o acompanhamento prestado à estrangeira e as providências eventualmente adotadas desde que o caso veio a público. O órgão também requisitou à Diretoria de Polícia Metropolitana e à 2ª Seccional Urbana de São Brás cópias do registro da ocorrência, eventuais depoimentos e demais documentos produzidos durante o atendimento prestado à assistida, entre outras providências.

Fatmata partiu de São Paulo com destino ao Panamá, mas foi barrada na Colômbia após ter o passaporte retido por supostas irregularidades. O documento foi devolvido quando ela já havia retornado ao Brasil, mas a migrante ficou sem recursos financeiros para comprar uma nova passagem. Desde então, permaneceu no aeroporto de Belém sem saber como prosseguir viagem. Durante esse período, recebeu um passe livre da prefeitura para utilizar o transporte público e se deslocar até um restaurante popular, onde fazia refeições e cuidava da higiene pessoal.

A viagem foi marcada para o próximo dia 22, às 17h. Ainda não foi informado quem custeou a nova passagem aérea. Ansiosa, mas agradecida pelo apoio recebido, a africana recusou a oferta de hospedagem feita por órgãos públicos.