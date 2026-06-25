Após tremores em prédios e residências, Defesa Civil no Amapá monitora reflexos de terremoto na Venezuela

Susto na noite de quarta-feira fez moradores evacuarem apartamentos na capital; Defesa Civil e Bombeiros dizem estar de prontidão caso novos abalos alcancem o estado

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Por LEONARDO MELO, de Macapá (AP)

Moradores de diferentes municípios do Amapá levaram um susto na noite desta quarta-feira (24). Reflexos de dois fortes terremotos registrados na Venezuela, país fronteiriço do Brasil, foram sentidos no estado, mobilizando equipes de segurança após relatos de prédios balançando e objetos em movimento.

Os abalos foram percebidos de forma mais nítida em Macapá, Cutias do Araguari, Laranjal do Jari e Vitória do Jari. Nas redes sociais, moradores compartilharam relatos e vídeos que mostram luminárias balançando, móveis tremendo e a água de piscinas se movimentando intensamente de um lado para o outro.

Na capital amapaense, o susto fez com que moradores de edifícios residenciais e comerciais acionassem o Centro Integrado de Operações de Defesa Social (Ciodes).

Equipes do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil Estadual foram deslocadas para realizar vistorias técnicas preventivas e orientar a população, que chegou a evacuar algumas edificações no Centro de Macapá por precaução.

De acordo com o capitão Gomes, diretor de gestão de desastres do Gabinete de Defesa Civil do Estado, os chamados começaram a se concentrar por volta das 19h30.

“Estivemos em edificações onde a equipe do Corpo de Bombeiros orientou os moradores e realizou, de forma preventiva, uma avaliação estrutural. Logo em seguida, os prédios foram liberados para o retorno seguro das famílias. Tivemos a percepção do fenômeno em outros municípios, mas as ocorrências formais se concentraram na capital”, explicou o capitão.

Após as inspeções técnicas nas áreas afetadas, as autoridades confirmaram que nenhuma rachadura ou comprometimento grave foi detectado nas estruturas vistoriadas. Apesar do impacto psicológico na população, o episódio terminou sem o registro de feridos ou danos materiais.

Sensação sísmica

O primeiro tremor no país vizinho teve magnitude 7,1 e foi sucedido, segundos depois, por outro ainda mais intenso, de 7,5, gerando ondas de choque que alcançaram várias cidades da Região Norte do Brasil.

Especialistas em sismologia esclarecem que terremotos com magnitudes acima de 7,0 possuem energia suficiente para fazer com que os reflexos das ondas sísmicas viagem por milhares de quilômetros a partir do epicentro, atingindo principalmente estruturas mais altas localizadas em estados vizinhos. A Defesa Civil informou que mantém o monitoramento do cenário junto a agências nacionais de sismologia.