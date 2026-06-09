Apresentação de aluno com má-formação congênita comove comunidade escolar: ‘lindo milagre’

Por RODRIGO ÍNDIO, de Macapá (AP)

Uma cena de pura alegria e superação está comovendo as redes sociais desde a última semana. O pequeno Kauã Christhian Bastos Nunes, de apenas 6 anos, virou a grande estrela da Festa Junina da Escola Estadual José Antônio da Silva (Mestre Jovino), localizada no Residencial Vila dos Oliveiras, na zona sul de Macapá.

Kauã nasceu com má-formação congênita, não possui as pernas e tem os braços incompletos. Nada disso, no entanto, foi obstáculo para que ele brilhasse no centro da quadra. Vestindo camisa quadriculada, chapéu de cowboy e esbanjando um sorriso contagiante, o menino dançou e se divertiu ao som do hit “Clima de Rodeio”, acompanhado de perto por seus colegas de classe e pela cuidadora da escola.

O registro da apresentação foi publicado por uma internauta e rapidamente ganhou repercussão, tornando-se um símbolo de como a inclusão escolar deve funcionar na prática.

“É emocionante ver a verdadeira inclusão acontecendo na prática. Tivemos a oportunidade de presenciar algo que vai muito além das danças, das comidas típicas e da decoração: o respeito, o acolhimento e a participação de todas as crianças, sem exceção. Inclusão não é favor, é direito. E quando ela acontece, todos aprendem e crescem juntos”, destacou a publicação.

Para a família de Kauã, que reside no próprio Residencial Vila dos Oliveiras, ver o menino dançando e sendaluno akualuno acolhido é a realização de um sonho que afasta os medos do passado. O pai de Kauã, Amilcon Santos Nunes, trabalha como carpinteiro, e a mãe, Valdineia Ferreira Bastos, atua como faxineira na própria escola onde o filho estuda, o que lhe permite acompanhar de perto a evolução do pequeno.

“Não sei nem explicar, é uma sensação única que só eu como mãe poderia sentir. Desde o momento em que peguei meu filho no colo, se passou tanta coisa na minha cabeça… se ele iria ser feliz, se ele iria ser dependente de mim para o resto da vida. Mas não, o Kauã realmente é uma criança surpreendente, de se admirar. Eu, como mãe, convivendo todos os dias com ele, me impressiono”, desabafou Valdineia.

“Kauã é o milagre mais lindo que já aconteceu na minha vida, nosso guerreiro. E o que mais me conforta é que ele é uma criança muito feliz!”

O episódio na Escola Mestre Jovino joga luz sobre a importância do papel dos educadores, funcionários e das famílias na construção de um ambiente escolar acessível e humanizado. Ao garantir que Kauã tivesse seu espaço para brilhar como qualquer outra criança, a comunidade escolar de Macapá deu um exemplo prático de que a diversidade deve ser, acima de tudo, celebrada.