Arsenal com mais de mil munições e armas é apreendido em operação em Macapá

Por OLHO DE BOTO, de Macapá (AP)
Uma operação do Grupo Tático Aéreo (GTA) terminou com a prisão de um homem e uma mulher por posse ilegal de munições e armas de fogo na noite desta segunda-feira (15), nos bairros Pantanal e Renascer, na zona norte de Macapá. A ação resultou na apreensão de um verdadeiro arsenal, incluindo centenas de munições de diversos calibres, espingardas, rifle, rádios comunicadores e equipamentos para recarga de cartuchos.
De acordo com a polícia, as equipes da Operação Protetor receberam informações da Coordenadoria de Inteligência e Operações (Ciop) de que um homem identificado como Amós Miranda estaria comercializando munições para integrantes de uma organização criminosa nas proximidades da praça do bairro Pantanal.
Durante as diligências, os policiais localizaram o suspeito na Rua Elcir Rodrigues. Ao perceber a aproximação das viaturas, Amós demonstrou nervosismo e tentou fugir, mas foi alcançado em frente à própria residência. Na abordagem, os agentes encontraram uma caixa de cartuchos calibre 28 em seu bolso.
Questionado, o suspeito confessou que guardava mais munições em casa e que revendia o material. Com a autorização para entrar no imóvel, os policiais encontraram outras munições, além de objetos utilizados para a recarga de cartuchos.
Ainda durante a ocorrência, Amós revelou que adquiria as munições de um homem conhecido como Alan, morador do bairro Renascer I, onde, segundo ele, havia uma grande quantidade de munições e materiais bélicos armazenados.
As equipes seguiram para o segundo endereço e foram autorizadas a entrar pela moradora da residência. Logo na entrada, os policiais encontraram caixas de munições calibre 16 sobre uma mesa. Em seguida, localizaram mais munições no quarto de Andrea de Araújo Ferreira, que admitiu comercializar o material juntamente com o irmão.
Nas buscas pelo imóvel, os policiais apreenderam duas espingardas, um rifle calibre 22 equipado com luneta e supressor, além de centenas de munições de diversos calibres, rádios comunicadores, uma tonfa e diversos equipamentos utilizados para recarga de cartuchos.
Diante do flagrante, Amós Ramos Miranda e Andrea de Araújo Ferreira receberam voz de prisão e foram encaminhados ao Ciosp do Pacoval, juntamente com todo o material apreendido, para os procedimentos cabíveis. Segundo a polícia, não houve necessidade do uso de algemas.
Material apreendido no bairro Pantanal:
9 buchas para cartucho calibre 12;
12 cartuchos calibre 12 (10 deflagrados e 2 recarregados);
20 cartuchos calibre 20;
10 cartuchos calibre 28;
1 pote com chumbos para recarga;
2 rádios comunicadores;
1 pilão de madeira para recarga;
1 recipiente com munições de ar comprimido calibre 5,5;
1 cinto baleiro;
1 tonfa.
Material apreendido no bairro Renascer:
74 munições calibre 12;
36 munições calibre 16;
153 munições calibre 20;
126 munições calibre 28;
241 munições calibre 32;
14 munições calibre 36;
60 munições calibre .40;
30 munições calibre 9mm;
20 munições calibre .357;
50 munições calibre .38;
50 munições calibre .22 WMR;
12 munições calibre .22 LR;
1 espingarda calibre 12;
1 espingarda calibre 20;
1 rifle calibre .22 com luneta e dois carregadores;
1 supressor para rifle;
12 rádios comunicadores