Assinada a ordem de serviço da construção do Conjunto Júlio Cézar, em Santana

Deputado garantiu recursos no Ministério das Cidades; ordem de serviço foi assinada nesta sexta-feira e marca o início das obras do conjunto Júlio Cezar

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Santana (AP)

O município de Santana, a 17 km de Macapá, lançou oficialmente nesta sexta-feira (12) o programa habitacional Meu Lar, Minha Santana, que prevê a construção de 496 moradias do conjunto Júlio Cezar Braga, o primeiro empreendimento residencial de um programa federal indicado pelo deputado federal Acácio Favacho (MDB) no Ministério das Cidades, em parceria com o governo do Estado.

Localizado no bairro Igarapé da Fortaleza, o projeto beneficiará cerca de 1,7 mil moradores e a obra deve durar 18 meses, empregando entre 250 e 300 trabalhadores. Acácio atuou para acelerar a aprovação dos projetos e garantir os recursos necessários para viabilizar o empreendimento, que integra a política habitacional anunciada pelo Governo Federal para reduzir o déficit de moradias no estado.

“Nosso compromisso é levar dignidade para quem mais precisa. Buscar esses recursos em Brasília e ver o projeto se concretizar em Santana é a certeza de que estamos no caminho certo, transformando a vida de centenas de famílias”, destacou o deputado Acácio Favacho.

Orçado em cerca de R$ 90 milhões, o conjunto será construído na região do Igarapé da Fortaleza e dividido em três etapas. A primeira contará com 112 apartamentos distribuídos em quatro blocos. As duas fases seguintes terão 192 unidades cada, totalizando as 496 moradias previstas para o programa.

O acesso às unidades será destinado prioritariamente às famílias em situação de vulnerabilidade social. Para participar da seleção, os interessados deverão estar inscritos e com os dados atualizados no Cadastro Único (CadÚnico), ferramenta utilizada pelo Governo Federal para identificar beneficiários de programas sociais.