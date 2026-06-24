“Assumi um mandato, mas abracei uma missão”, diz Carlos Lobato em estreia na Alap

Jornalista e advogado, emedebista ocupa temporariamente a vaga de Rayfran Beirão, licenciado para tratamento de saúde

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De Macapá (AP)

O deputado estadual Carlos Lobato (MDB) fez, nesta terça-feira (23), seu primeiro pronunciamento em sessão ordinária da Assembleia Legislativa do Amapá (Alap), poucos dias após tomar posse no cargo. O parlamentar afirmou que assume o mandato como uma missão e que pretende honrar a confiança recebida.

Durante a fala na tribuna, Carlos Lobato também prestou homenagens a educadores, familiares e correligionários que marcaram sua trajetória pública e profissional.

“Assumi um mandato, mas abracei uma missão. E assim será até meu último dia”, declarou o deputado.

Jornalista e advogado, Lobato foi empossado na última quinta-feira (18) para exercer temporariamente o mandato na vaga do deputado Rayfran Beirão (Republicanos), licenciado por motivos de saúde. A convocação do suplente ocorreu após decisão judicial que determinou à Alap a adoção das providências necessárias para sua posse.

Rayfran Beirão solicitou licença de 120 dias para tratamento de fibrose pulmonar idiopática, doença grave que motivou seu afastamento das atividades parlamentares.