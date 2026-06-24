APÓS POSSE

“Assumi um mandato, mas abracei uma missão”, diz Carlos Lobato em estreia na Alap

24, junho, 2026
Jornalista e advogado, emedebista ocupa temporariamente a vaga de Rayfran Beirão, licenciado para tratamento de saúde
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De Macapá (AP)

O deputado estadual Carlos Lobato (MDB) fez, nesta terça-feira (23), seu primeiro pronunciamento em sessão ordinária da Assembleia Legislativa do Amapá (Alap), poucos dias após tomar posse no cargo. O parlamentar afirmou que assume o mandato como uma missão e que pretende honrar a confiança recebida.

Durante a fala na tribuna, Carlos Lobato também prestou homenagens a educadores, familiares e correligionários que marcaram sua trajetória pública e profissional.

“Assumi um mandato, mas abracei uma missão. E assim será até meu último dia”, declarou o deputado.

No primeiro pronunciamento, parlamentar homenageou educadores, familiares e correligionários que marcaram sua trajetória. Fotos: divulgação Alap

Jornalista e advogado, Lobato foi empossado na última quinta-feira (18) para exercer temporariamente o mandato na vaga do deputado Rayfran Beirão (Republicanos), licenciado por motivos de saúde. A convocação do suplente ocorreu após decisão judicial que determinou à Alap a adoção das providências necessárias para sua posse.

Rayfran Beirão solicitou licença de 120 dias para tratamento de fibrose pulmonar idiopática, doença grave que motivou seu afastamento das atividades parlamentares.

Seles Nafes
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