Atiradores invadem apartamento e matam homem na frente das filhas

Criminosos invadiram o imóvel após uma das crianças abrir a porta e executaram a vítima

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Por OLHO DE BOTO, de Macapá (AP)

Um homem com anotações criminais por homicídio foi morto a tiros na noite de sexta-feira (26), dentro de um apartamento no Conjunto Habitacional Vila dos Oliveiras, na zona sul de Macapá. A vítima foi identificada como Janderson Rosário Nascimento, de 38 anos, conhecido pelo apelido de “Neguinho”.

O crime aconteceu diante das próprias filhas da vítima, de apenas 12 e 8 anos. Segundo informações preliminares, dois homens chegaram ao apartamento e bateram à porta. Sem imaginar o perigo, uma das meninas abriu a porta. Foi nesse momento que a dupla invadiu o imóvel e abriu fogo.

Janderson foi atingido por um tiro na cabeça e outro no ombro. Equipes do Samu foram acionadas, mas apenas puderam constatar o óbito.

Após a execução, os criminosos fugiram e, até o momento, não foram localizados. A motivação do assassinato ainda é desconhecida, mas o caso apresenta características de execução.

A Delegacia de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) investiga o crime e pede que qualquer informação que possa ajudar na identificação e localização dos autores seja repassada, de forma anônima, ao Disque-Denúncia pelo telefone (96) 99170-4302.