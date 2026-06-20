Azul terá voo direto entre Macapá e Belo Horizonte 

Por ANDERSON MELO, de Macapá (AP)

A companhia aérea Azul Linhas Aéreas anunciou uma nova rota direta entre Macapá e Belo Horizonte (MG), ampliando a conectividade do Amapá com a região Sudeste do país. A operação começará em novembro deste ano e contará com quatro voos semanais. Os voos sairão de Macapá às segundas, terças, quintas-feiras e sábados, sempre às 3h da madrugada, com chegada prevista em Belo Horizonte às 6h50. No sentido inverso, as partidas do Aeroporto de Confins ocorrerão às segundas, quartas, sextas-feiras e domingos, às 22h30, com pouso em Macapá às 2h15.

A operação será realizada com aeronaves com capacidade para até 174 passageiros, reforçando a oferta de voos entre o Amapá e um dos principais centros de conexões aéreas do Brasil.

Além de facilitar o deslocamento entre o Amapá e Minas Gerais, a nova ligação também deve beneficiar passageiros que utilizam Belo Horizonte como ponto de conexão para outras cidades brasileiras e destinos internacionais. Atualmente, o Aeroporto Internacional de Confins é considerado o segundo maior hub da Azul no país, com conexões para 61 destinos nacionais e internacionais.

A nova rota deve fortalecer a integração aérea do Amapá com outros centros econômicos do Brasil e ampliar as opções de viagem para passageiros amapaenses, especialmente para turismo, negócios, tratamento de saúde e conexões internacionais.