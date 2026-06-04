Banda do Amapá faz campanha para concurso do ‘festival João Rock’

Sislop busca apoio popular para conquistar vaga inédita no principal festival de rock e música brasileira do país

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Por JORGE ABREU, especial para o Portal SN

“Estamos no concurso de bandas do festival João Rock. Precisamos de vocês para alcançar mais essa vitória”. Foi assim que a banda amapaense Sislop anunciou, pelas redes sociais, sua campanha de votação para participar de um dos maiores festivais de música do Brasil.

O grupo tem até o dia 15 de junho para reunir o maior número possível de votos e ficar entre as 20 bandas mais votadas. Nenhuma banda do Amapá subiu ao palco do João Rock até hoje. Para votar na Sislop, basta clicar neste link (https://concurso.joaorock.com.br/banda/sislop).

No dia 16 de junho, um dia após o encerramento da votação, o festival divulgará as bandas selecionadas. Após essa etapa, a coordenação e a direção artística do evento escolherão três grupos que passarão por uma nova avaliação. Por fim, a vencedora será anunciada no dia 18 de julho.

Criado em 2002, o João Rock reúne cerca de 65 mil pessoas em cada edição. Neste ano, a programação conta com CPM 22, Marcelo D2, BaianaSystem, Alceu Valença, Zé Ramalho, Ana Carolina, Marina Sena, entre outros artistas. O evento ocorrerá no dia 1º de agosto, em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo.

História da banda

A Sislop foi formada em 2012, em Macapá, com influências que vão do rock alternativo ao marabaixo, a maior manifestação cultural amapaense. Atualmente, o grupo é composto por Antônio Anísio (vocal e guitarra), Cássio Ledo (bateria), Breno Phernan (sintetizador) e Henrique Melo (baixo).

A ideia de criar a banda surgiu em 2009, após um processo seletivo de talentos na tradicional Escola Estadual Alexandre Vaz Tavares. Antônio Anísio e Breno Phernan, estudantes na época, convidaram outros amigos, fãs de bandas como NX Zero e Fresno, para integrar o projeto.

“Nós pegamos a cena emo, influenciada pelo Fresno, a nossa banda preferida. Então, a partir disso, montamos a banda, e depois o nome surgiu. As primeiras composições foram do Breno e as outras foram minha e do meu primo que era da banda, no início”, relatou o vocalista.

Com uma variedade de canções autorais, a banda marcou a juventude alternativa amapaense e passou por eventos como Liberdade ao Rock, Espaço Caos, Casa Fora do Eixo, Grito Rock, Festival Quebra-Mar, Macapá Verão e Equinócio Primavera, entre outros.

Em 2020, os integrantes se mudaram para São Paulo, onde somaram suas vivências do Norte aos desafios da grande metrópole, mistura que resultou em novas influências musicais. Um dos lançamentos mais recentes é o single “Qualquer Lugar”, de 2024.

Na capital paulista, a Sislop conquistou o prêmio The Horse Brasil 1 (Cavalo Estúdio), em 2021, venceu a seletiva para abrir o show de retorno da banda indie Moptop (Agulha Eventos/Emotour), no ano passado, e foi eleita Banda Revelação no Prêmio Casa Lab 2025.

A banda trabalha agora no lançamento de um novo EP, previsto para o segundo semestre, com forte presença do marabaixo. Para os músicos, a visibilidade proporcionada pelo festival João Rock pode contribuir ainda mais para o crescimento e fortalecimento do grupo.

“A gente está bem animado para participar do João Rock, porque é um grande festival, com vários artistas que somos fãs. Fazer parte disso, com essa galera toda, ter a experiência de tocar para uma galera nova, em um palco gigante, deve ser muito da hora”, finalizou Antônio Anísio.