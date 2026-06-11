Bandido que participou de assalto violento é capturado e vai cumprir quase 8 anos

Ação criminosa ocorreu em 2022 no bairro Elesbão, quando a vítima foi ameaçada e teve dinheiro e celulares roubados.

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Por OLHO DE BOTO, de Macapá (AP)

Um homem de 44 anos, condenado por participação em um assalto violento, foi preso pela Polícia Civil do Amapá no bairro Hospitalidade, em Santana, município localizado a 17 quilômetros de Macapá. A prisão encerrou a busca pelo criminoso, que agora deverá cumprir o restante da pena de 7 anos e 9 meses de reclusão em regime semiaberto.

Segundo o delegado Bruno Braz, o condenado participou de um roubo ocorrido em 2022 no bairro Elesbão, em Santana. Na ocasião, ele e outros dois comparsas abordaram a vítima sob grave ameaça, aterrorizando-a para levar R$ 300 em dinheiro e dois aparelhos celulares.

Os investigadores reuniram provas que levaram à condenação do acusado e a expedição do mandado judicial. Equipes do Núcleo de Capturas localizaram e prenderam o assaltante, que não teve chance alguma de reação. Ele foi encaminhado para audiência de custódia nesta quarta-feira (10) e, em seguida, ao sistema penitenciário.