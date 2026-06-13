‘Baratona’ reúne corredores de rua em circuito de bares no Centro de Macapá

Participantes vão percorrer seis bares e pontos tradicionais do Centro de Macapá em uma noite que mistura futebol, diversão e confraternização

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Por RODRIGO ÍNDIO, de Macapá (AP)

Para quem passar o Dia dos Namorados sozinho, o sábado seguinte promete uma alternativa bem mais animada do que ficar em casa assistindo a séries. Sob o lema “Solteiro sim, parado nunca”, acontece no dia 13 de junho a 2ª edição da Baratona dos Solteiros. O evento, que mistura a energia de uma corrida de rua com a descontração de um pub crawl (roteiro de bar em bar), vai reunir participantes munidos de copos, garrafas e muita disposição pelas ruas do centro de Macapá.

Idealizado por um grupo de amigos, o evento nasceu despretensiosamente em 2025 e, logo em sua estreia, conquistou o público local. Segundo a educadora Lana Patrícia, uma das organizadoras da iniciativa, o objetivo principal é criar um espaço de lazer e integração.

“É um evento que une diversão, confraternização e um roteiro de bar em bar. A ideia nasceu com a proposta de realizar uma corrida dos solteiros, passando por diferentes bares no mês de junho, logo após o Dia dos Namorados. A primeira edição foi muito bem recebida e acabou se tornando um evento aguardado”, explica Lana.

Para este ano, a organização preparou uma novidade: a temática da Copa do Mundo. A Baratona está marcada para iniciar às 19h, e o ponto de partida não poderia ser mais emblemático: o Mercado Central. Lá, os participantes vão se concentrar para assistir ao primeiro tempo do jogo da Seleção Brasileira.

A expectativa é reunir mais de 30 participantes oficiais, mas o evento é democrático. Embora as vendas das camisas personalizadas da edição já tenham sido encerradas, a organização deixa o convite aberto para quem quiser se juntar ao grupo ao longo do caminho.

“Quem desejar participar pode comparecer usando sua camisa do Brasil e entrar no clima da festa”, destaca a organizadora.

O percurso deste ano foi planejado estrategicamente para misturar a paixão pelo futebol, pontos turísticos históricos e os tradicionais comércios do centro de Macapá. A largada oficial da corrida de bar em bar acontece no icônico Mercado Central, a partir das 19h. O local foi escolhido a dedo para abrir os trabalhos e servir de ponto de encontro para os participantes assistirem, juntos, ao primeiro tempo do jogo da Seleção Brasileira.

Assim que o árbitro apitar o fim da primeira etapa do jogo, o grupo segue em ritmo de festa para a segunda parada da noite: o Mini Box 2 Irmãos. É lá que os solteiros vão acompanhar as emoções do segundo tempo da partida e, claro, calibrar os copos para o restante do trajeto. Logo em seguida, o circuito faz sua terceira parada no Mini Box Santo Antônio para garantir o reabastecimento dos copos e manter o fôlego da caminhada.

A quarta parada promete ser o momento mais simbólico e divertido da noite. O grupo fará uma pausa em frente à Igreja de Santo Antônio. Como o evento acontece exatamente no dia 13 de junho, dia do “Santo Casamenteiro”, os participantes vão realizar o tradicional ritual de amarrar as fitas na igreja — uma brincadeira para garantir a benção de um novo amor ou apenas para pedir proteção para a solteirice.

Após o momento de fé e irreverência, o bloco dos solteiros retoma o fôlego e parte em direção à reta final do circuito. A quinta parada acontece no dinâmico Mini Box Ribeiro, servindo de esquenta para a penúltima parada, que será no tradicional Bar do Vila. Para fechar a noite com chave de ouro, a linha de chegada da Baratona será nos arredores do Teatro das Bacabeiras, onde os sobreviventes da maratona se unem ao bloco dos ‘Desnorteados’ para estender a festa madrugada adentro.